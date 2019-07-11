При дефиците кадров больницы Челябинской области могут лишиться врачей, а доктора - работы

Медицинским работникам больницы города Троицка (Челябинская область) предлагают добровольно отказаться от выплат за выслугу лет, в противном случае администрация готова их уволить.

Напряженная ситуация складывается и в ряде других областных учреждений здравоохранения. Дело дошло до судов, но пока врачам не удалось окончательно доказать свою правоту, хотя законы и на их стороне.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» председатель Областной организации профсоюзов работников здравоохранения Нина Ковальчук, первого июля всех работников Троицкой больницы уведомили, что с первого августа они будут уволены, если не подпишут допсоглашение об исключении выплаты за выслугу лет из трудового договора.

«Выплаты за выслугу лет составляют при стаже выше трех лет – 5%, свыше 5 лет – 10% и свыше 10 лет – 15% от должностного оклада», - пояснил и.о. председателя местного профсоюза, врач-нефролог ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» Андрей Соловьев.

По словам руководителя областного профсоюза работников здравоохранения, выплата за выслугу лет является гарантированной, хотя она и относится к стимулирующим выплатам. «Она гарантируется постановлениями правительства Челябинской области уже на протяжении более 20 лет», - рассказала Нина Ковальчук. Она напомнила, что любое постановление о зарплате работникам здравоохранения области всегда предусматривало выплату за выслугу лет (раньше было за непрерывный стаж работы). Все остальные стимулирующие выплаты производятся, исходя из качественных и количественных результатов работы сотрудника.

При отмене этих выплат пострадают наиболее опытные работники. «Уведомление не подписали специалисты со стажем более 10 лет, - уточнил Андрей Соловьев. - Эти сотрудники не скакали с места на место, работали в этой больнице много лет, а теперь могут потерять до трех тысяч рублей в зарплате».

В больнице работают порядка 1200 человек. Из них около 400-500 сотрудников не собираются подписывать это соглашение. И тогда уже 31 июля станет для них последним рабочим днем. А сама больница в один момент лишится трети сотрудников. И это при серьезном дефиците кадров в здравоохранении области.

«Сегодня в больницах дефицит кадров и врачи просто вынуждены работать на полторы – две ставки. Молодые специалисты не идут в больницы, тем более, если говорить о районных медучреждениях. Отмена выплаты за выслугу лет еще больше обостряет ситуацию. Пропадает сам смысл непрерывного стажа, если и стажисты, и молодые работники будут уравнены в правах», - подчеркивает Андрей Соловьев.

С просьбой разобраться в ситуации профсоюзный комитет больницы обратился к главе Троицкого городского округа, в Гострудинспекцию. Коллективное обращение было направлено и в адрес депутатов Госдумы.

Накануне, 10 июля, с работниками профсоюзного комитета больницы встретился и.о. министра здравоохранения области Сергей Приколотин.

Глава минздрава попытался убедить участников встречи, что никого увольнять и никого преследовать не будут. Но надо просто согласиться на предлагаемое руководством решение и отказаться от стажевых выплат. А как же быть с теми, кто не хочет отказываться от денег, честно заработанных многолетним трудом. Руководство не объяснило, где же надо поставить запятую: «Платить нельзя уволить».

Министр также пытался объяснить, что эти выплаты учитываются в окладе. Однако, медработники задают в ответ резонный вопрос: «Тогда у пришедшего на работу доктора и у того, кто уже несколько лет работал в этой больнице, оклад будет одинаковый?». И здесь им никто не прояснил ситуацию.

«Люди не удовлетворены результатами встречи. Никогда такого в области не было», - подчеркнула Нина Ковальчук.

В областной организации профсоюзов уточнили, что подобный случай несправедливого отношения к работникам, нарушения их законных прав не единичный в Челябинской области. Аналогичная ситуация складывается в медучреждениях Челябинска, Миасса и Южноуральска.

Работники горбольницы Южноуральска уведомление об изменении Положения об оплате труда получили еще в ноябре 2018 года. За отказ подписать уведомление им пригрозили прекращением трудовых отношений. Работники потеряли не только в выплатах за выслугу, но и за работу во вредных условиях труда и дополнительные дни к отпуску.

«Профком не согласовал такое нововведение и подготовил мотивированное мнение в отношении предложенного варианта Положения об оплате труда, где были явные противоречия законодательству, - рассказывает председатель профкома медучреждения, начальник ГУ ЧС Зоя Суяргулова. – Но это не остановило главного врача, который в одностороннем порядке подписал документ и запустил его в действие».

В результате зарплаты медработников южноуральской больницы сократились на 3-10 тысяч рублей. И это происходит в ситуации, когда больница укомплектована врачами всего на 48%. Сегодня свои права работники защищают через суд при поддержке профсоюза.

С заявлением о нарушении трудовых прав в связи с увеличением нагрузки, отсутствием стимулирующих выплат, прекращением выплат за выслугу лет обратились в прокуратуру и Гострудинспекцию врачи больницы Миасса. Была проведена проверка, по результатам которой вынесено предписание с требованием об устранении выявленных фактов нарушения трудовых прав работников. Руководство медучреждения не согласилось с таким требованием и обратилось с иском в суд. Миасский городской суд встал на сторону работников.