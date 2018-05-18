Приостановлено действие аккредитации Южноуральского педуниверситета

Рособрнадзор с 15 мая приостановил действие аккредитации Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства.

В конце апреля в ЮУрГГПУ проводилась ежегодная плановая проверка, в ходе которых оценивалось соблюдение лицензиатом законодательства в области соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям государственного образовательного стандарта. В мероприятии приняли участие 4 эксперта. Проверяющие выявили нарушения, после чего и было принято решение приостановить действие аккредитации.

«В части надзора в сфере образования вуз уже получил предписание. Срок выполнения определён 18 июня 2018 года, - отмечается на официальном сайте вуза. - В части проверки качества образования выявлены несоответствия в ряде образовательных программ. Все требования Рособрнадзора будут сформулированы в заключении, которое надзирающий орган опубликует на своём сайте. Все выявленные несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам устранимы. Коллектив университета уже приступил к «работе над ошибками»».