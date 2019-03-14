Продлено ограничение движения автобусов и грузовиков на М-5

В связи с неблагоприятными погодными условиями продлено ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», временное ограничение, введенное на участке трассы М-5 с 1547 по 1871 километры (от границы с республикой Башкортостан до Челябинска) продлено до 23 часов.

Расчисткой трассы от снега занимается По данным АО «Уралавтодор» (подрядной организации, задействованной на расчистке трасс) на данный момент на трассе М-5 «Урал» на очистку проезжей части от снега выведено 65 единиц техники. Особое внимание уделяется горнозаводским зонам, на сложных участках дежурят эвакуаторы. Дорожные мастера постоянно патрулируют вверенную территорию и готовы оказать помощь каждому.

Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок в столь сложных погодных условиях, максимально ответственно готовиться к выезду за пределы населенного пункта, проверить исправность транспортного средства, наличие топлива и средств связи.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть внимательным за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не мешать работе спецтехники, задействованной на очистке трасс.

Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.