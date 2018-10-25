Продукция осужденных из Челябинской области покорила столицу

Учреждения ГУФСИН России по Челябинской области по доброй традиции принимают участие в международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2018», которая открылась в Москве 23 октября и продлится до завтра, 26 октября.

Экспозицию федеральной службы исполнения наказаний России вместе с коллегами из управлений других регионов представлял начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант.

Участники и гости выставки увидели образцы продукции, выпускаемой в исправительных учреждениях области, в том числе форменное обмундирование федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардии, МЧС России, ФССП России, ФСИН России), специальную одежду и обувь, коммунально-бытовое и пищеварочное оборудование, офисную мебель, продукты питания, сувенирную продукцию.

Особенно приглянулся гостям выставки рыцарь в средневековых доспехах, изготовленный в исправительной колонии №18 Магнитогорска.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ГУФСИН, исправительные учреждения Челябинской области на протяжении многих лет являются крупнейшими поставщиками продукции легкой промышленности, машиностроения, металлообрабатывающего производства и продовольствия, востребованных как внутрисистемными заказчиками, так и сторонними организациями.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области