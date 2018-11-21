Проект закона, регулирующий проведение публичного мероприятия в Челябинской области, пересмотрят

Проект закона Челябинской области, регулирующий проведение публичного мероприятия, предложено вернуть к процедуре первого чтения и отклонить.

Соответствующие рекомендации приняли депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по законодательству.

Напомним, Челябинская городская дума выступила с инициативой внести поправки в региональный закон «О некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного мероприятия на территории Челябинской области». Было предложено расширить перечень мест, в которых запрещается проведение публичных мероприятий. Это места, расположенные ближе 50 метров от зданий, занимаемые органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления, зданий аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, культовых зданий и сооружений.

На очередном заседании 25 октября депутаты регионального парламента приняли в первом чтении предложенные гордумой поправки.

Но уже 19 ноября в Законодательное Собрание поступило обращение Челябинской городской Думы, в котором предлагается вернуться на ближайшем заседании к процедуре первого чтения законопроекта для изучения общественного мнения, анализа опыта других субъектов федерации, дополнительной проработки положений законопроекта.

Комитет Законодательного Собрания по законодательству поддержал позицию городской Думы и рекомендовал вернуться к процедуре первого чтения законопроекта, отклонить указанный законопроект и направить принятое постановление в городскую Думу.