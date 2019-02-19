Прокуратура проверит частный детсад в Чурилово, сотрудницы которого жалуются на условия содержания детей

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска начала проверку условий содержания детей в частном детском саду «У Машеньки», расположенном в микрорайоне Чурилово. Сотрудницы пожаловались на плохие условия содержания и питания детей в этом дошкольном учреждении.

Поводом для проверки стала публикация в СМИ видеоролика, на котором сотрудницы детского сада жалуются на условия содержания и питания детей. Они демонстрируют мешочки с небольшим количеством самой дешевой вермишели, пшена, геркулеса и одно яблоко на всех детей. По словам женщин, суп для детей им предстоит варить из голых костей, трех картошек и маленькой моркови. И все блюда нужно успеть приготовить на плитке с одной конфоркой.

Детский сад расположен на первом этаже дома. С балкона дует, линолеум уложен только на часть пола в игровой комнате, а под ковром остался старый деревянный пол с большими щелями.

По словам воспитателей, в частный детский сад принимаются работники без соответствующего образования и санитарной книжки. Директор детского сада, в свою очередь, заявила о том, что поводом для видео послужил производственный конфликт. Теперь все факты и доводы сторон предстоит проверить прокуратуре.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение санитарных норм и условия пребывания детей в частном дошкольном учреждении, включая нормы хранения продуктов, одежды, использования посуды, инвентаря», - пояснила глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова.

Как пояснила заместитель прокурора Тракторозаводского района Челябинска Ольга Мангилева, надзорное ведомство проверит законность его деятельности в целом, а также всех видов законодательств, регламентирующих деятельность дошкольных учреждений.

«Также будет проверено соблюдение санитарных норм, условия хранения продуктов питания и условия пребывания в частном детском саду детей», - добавила Ольга Мангилева.