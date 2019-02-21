Путин потребовал пересчитать ежемесячные выплаты и индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин призвал пересчитать индексацию пенсий и ежемесячные выплаты сверх уровня прожиточного минимума пенсионера и вернуть людям недополученные деньги.

Такое поручение глава государства дал, выступая с Посланием к Федеральному собранию.

Владимир Путин напомнил, что пенсионерам, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума, выплачивают социальные доплаты из регионального или федерального бюджетов.

С 1 января страховые пенсии, как и планировалось изначально, были проиндексированы на 7,05%. «Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована – скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение», - объясняли после индексации недовольным пенсионерам в ПФР.

То есть тем пенсионерам, у кого после индексации размер пенсии достиг прожиточного минимума или превысил его, перестали выплачивать социальные доплаты либо размер этих выплат снижался. «В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», - подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что при индексации не были учтены все нюансы и потребовал немедленно устранить возникшую несправедливость. «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно», - распорядился президент.

Владимир Путин уточнил, необходимо сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. «Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили», - поручил глава государства.

На 2019 год в Челябинской области величина прожиточного минимума пенсионера утверждена в размере 8 тысяч 691 рубль. По сравнению с предыдущим годом прожиточный минимум вырос на 105 рублей.

В Челябинском отделении пенсионного фонда привели пример индексации пенсий, размер которых ниже прожиточного минимума. Общая сумма выплат пенсионера на 31 декабря 2018 года составляла 8 тысяч 586 рублей. Из них размер страховой пенсии по старости 8 тысяч 297 рублей 91 копейка, размер федеральной социальной доплаты - 288 рублей 9 копеек.

С 1 января 2019 года размер страховой пенсии составил 8 тысяч 883 рубля 11 копеек, то есть превысил прожиточный минимум, установленный с нового года. Таким образом, для данного пенсионера пенсия повысилась всего на 2,2% или на 297 рублей 11 копеек. Владимир Путин распорядился по иному индексировать пенсии для таких категорий пенсионеров.