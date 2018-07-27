Ремонт теплотрассы виноват: в выходные троллейбусы в Челябинске будут ходить по-другому
В Челябинске в связи с ремонтом теплотрассы в предстоящие выходные троллейбусы будут ходить по-другому. В связи с ремонтом теплотрассы с шести утра 28 июля до десяти вечера 29 июля изменят свое движение маршруты №12 и №14.
Об этом сообщает ООО «Челябинский городской электрический транспорт».
Троллейбусы №12 проследуют в направлении «Молдавская - АМЗ» по обычному маршруту, в обратном направлении - по маршруту «АМЗ - д/с «Юность» - Алое поле - Энгельса - Труда - Братьев Кашириных - Молодогвардейцев - Молдавская».
Троллейбусы №14 проследуют в направлении «ЧМК - ПКиО» по обычному маршруту, в обратном направлении - «ПКиО - Коммуны - Свердловский проспект - ЧМК».
Троллейбусный маршрут №15 отменяется.
Для удобства жителей Металлургического района вводится внутрирайонный маршрут троллейбуса «Першино - ЧМК».
Фото городского управления транспорта