Ремонт теплотрассы виноват: в выходные троллейбусы в Челябинске будут ходить по-другому

В Челябинске в связи с ремонтом теплотрассы в предстоящие выходные троллейбусы будут ходить по-другому. В связи с ремонтом теплотрассы с шести утра 28 июля до десяти вечера 29 июля изменят свое движение маршруты №12 и №14.

Об этом сообщает ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

Троллейбусы №12 проследуют в направлении «Молдавская - АМЗ» по обычному маршруту, в обратном направлении - по маршруту «АМЗ - д/с «Юность» - Алое поле - Энгельса - Труда - Братьев Кашириных - Молодогвардейцев - Молдавская».

Троллейбусы №14 проследуют в направлении «ЧМК - ПКиО» по обычному маршруту, в обратном направлении - «ПКиО - Коммуны - Свердловский проспект - ЧМК».

Троллейбусный маршрут №15 отменяется.

Для удобства жителей Металлургического района вводится внутрирайонный маршрут троллейбуса «Першино - ЧМК».

Фото городского управления транспорта