РМК помогла построить в Томинском хоккейную площадку

Русская медная компания (АО «РМК») и АО «Томинский ГОК» (входит в Группу РМК) помогли построить новую хоккейную площадку в поселке Томинском (Сосновский район, Челябинская область). Объект построен на грант, выделенный в рамках конкурса детских социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему». Авторы проекта – ученицы томинской средней школы Екатерина Ущева и Диана Денисенкова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, школьницы продумали хоккейную площадку до мелочей: на объекте проведено освещение, установлены ограждения, смонтированы места для запасных игроков и «штрафников». Значительную часть работ своими силами выполнили жители Томинского.

В поселке Томинском хоккей пользуется большой популярностью и у детей, и у взрослых. Каждую зиму здесь проводят турниры на Кубок Демидова и Кубок главы района, турнир «Хоккей в валенках» и другие соревнования. В Томинском сельском поселении есть три постоянные хоккейные команды: «Юниоры», «ХК Томино», «Ветераны Томино». Поэтому качественная хоккейная площадка была необходима Томинскому.

Поселок Томинский принимает участие в конкурсе «Измени свой город к лучшему» уже второй год подряд. В 2017 году при поддержке РМК и Томинского ГОКа здесь был реализован проект строительства «зеленого класса» для проведения школьных уроков на свежем воздухе.

В 2018 году в конкурсе «Измени свой город к лучшему» в Челябинской области приняли участие школьники из Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталов, Коркино, Томинского и Межозерного. Все проекты, победившие в конкурсе, будут реализованы до конца текущего года.

В мае 2018 года конкурс детских социальных проектов Русской медной компании «Измени свой город к лучшему» победил в национальной программе «Лучшие социальные проекты России» в категории «Образование, наука и спорт».