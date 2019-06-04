Роковой взрыв под Ашой. Тридцать лет спустя

Тридцать лет назад на территории Челябинской области случилась страшная трагедия.

В ночь с 3 на 4 июня 1989 года на границе Челябинской области и Башкирии под городом Аша в момент встречи и прохождения двух пассажирских поездов Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск произошёл мощный взрыв газа. Этот газ скопился в низине на перегоне Аша – Улу-Теляк Куйбышевской железной дороги на 1710 километре Транссибирской магистрали, достаточно было искры. Гигантский пожар охватил площадь в 250 гектаров. Горели земля и небо, утверждают очевидцы. Это был ад.

Ашинская катастрофа – самая крупная техногенная трагедия на железнодорожном транспорте в ХХ веке. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, от семи из них остались только платформы и остовы. 27 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри. В двух составах предположительно находилось 1284 пассажира, по другим данным их было от 1300 до 1700. На месте катастрофы были обнаружены 258 (259) погибших, 806 (866) человек с ожогами и травмами доставили в больницы Челябинска, Аши и Уфы. 317 из них умерли. По официальным данным погибло 575 человек, травмировано 623, все они стали инвалидами, 52 человека вышли из огня с незначительными повреждениями, на своих ногах. Детей среди погибших 181.

«Многие эксперты считают, что число погибших превышает 800 человек, - говорит челябинская журналистка Людмила Вишня, один из авторов и литературный редактор книги «Эхо Ашинской трагедии», изданной пять лет назад в Челябинске (Ч., АБРИС, 2014). – Эти данные разнятся, потому что «останки около 200 человек не удалось разыскать и идентифицировать, предположительно они полностью сгорели в вагонах». Это объяснение сотрудников центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС России. Но вот об этих цифрах мы можем говорить точно: в результате Ашинской железнодорожной катастрофы погибли или умерли от ран 122 жителя Челябинской области, выжили 29 взрослых и 62 ребёнка, обожжённые огнём. Челябинцев среди пострадавших оказалось больше всех… И ещё. Причиной катастрофы стала утечка газобензиновой смеси через микротрещину в трубе продуктопровода, сданного в эксплуатацию в 1985 году и проложенного в небезопасной близости от железной дороги. Повреждение трубе нанёс ковш экскаватора ещё при строительстве продуктопровода, а разрушение деформированного металла произошло 3 июня. За сорок минут до встречи поездов взрывная смесь в воздухе достигла опасных концентраций, скопившись в низине. Роковая случайность – поезда на этом участке не должны были встретиться и обычно не встречались, но один из поездов опаздывал из пункта отправления, задержавшись по техническим причинам, а встречный был вынужден остановиться на промежуточной станции для экстренной высадки – у пассажирки прямо в вагоне начались роды. От искры на пантографе или на рельсах, а может, от брошенной сигареты, смесь газа взорвалась… Катастрофу можно было предупредить – о запахе газа говорили друг другу и диспетчеру на станции машинисты других поездов, прошедших через 1710 километр незадолго до рокового свидания двух «южан». Но о принятии мер не успели распорядиться. Ох уж этот наш злополучный человеческий фактор, а попросту разгильдяйство…»

Книга «Эхо Ашинской трагедии» челябинских журналистов Людмилы и Юрия Вишня, Светланы Журавлёвой, Лидии Панфиловой (автор проекта Леонтий Рабчёнок) – оказалась первой и очень удачно воплотившейся попыткой собрать в одном издании свидетельства очевидцев, осмыслить причины и последствия трагедии, вспомнить её героев и жертв. Для чего нам это нужно сегодня, спросите вы? Чтобы такая трагедия не повторилась никогда. Чтобы помнили о случившемся, как 30 прошедших лет помнят об этом родители сгоревших и пострадавших детей и взрослых, их родственники и близкие друзья. Как помнят жители, врачи и медики больниц Улу-Теляка, Аши, Уфы и Челябинска, первыми пришедшие на помощь пострадавшим.

Помнят те, кто так или иначе соприкоснулся с той трагедией, кто выжил после неё. Сегодня, 4 июня, все они соберутся на траурный митинг на 1710 километре у Змеиной горы. На месте трагедии в 1992 году появился мемориал – стела с 575-ю именами погибших. На 250 гектарах выжженной земли растут сосны – целый лес, посаженный родственниками и близкими погибших.

Прибудут к памятному месту и вагоны из Челябинска с теми, кто помнит, у кого душа болит по сей день. Вагоны отправятся в составе пассажирского поезда № 391 Челябинск — Москва. На станции Уфа они будут включены в состав специального поезда № 912/911 Уфа — Аша. Этот поезд доставит родственников погибших к месту трагедии, рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Кстати, очень проникновенно, проведя собственный опрос очевидцев, написала об этой трагедии студенткатретьего курса факультета журналистики ЧелГУ Мария Трошина. Ее материал можно прочитать здесь.