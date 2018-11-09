«Рядом»: в Россию возвращается литература о животных

Вниманию южноуральцев, любящих животных и литературу: в свет вышел долгожданный сборник стихов и рассказов ежегодного литературного конкурса всероссийского зоозащитного движения. Главные герои книги, конечно же, - четвероногие.

Все желающие приобрести сборник с неслучайно выбранным названием "Рядом" смогут не просто познакомиться с добрым творчеством неравнодушных и талантливых людей, но и помочь тем самым в создании социальной рекламы гуманного отношения к животным. Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» координатор всероссийского зоозащитного движения челябинка Ирина Соболева, все средства, вырученные от продажи сборника, пойдут на эту благую цель. Электронная версия книги, в которой 110 страниц, стоит всего 64 рубля, печатная – 265 рублей (можно оформить доставку).

Создатели конкурса рассказали, почему сборник назвали именно «Рядом» и никак иначе: «Те, кто занимается воспитанием собак или просто любит читать о собаках, знают, что это - команда псу. Чтобы он шел рядом с человеком. Но это лишь первый уровень смысла. Нужно поднять глаза и видеть дальше. Рядом с нами наши питомцы, которых мы любим, как членов семьи. Рядом с нами по улицам идут никому не нужные бездомные животные, с надеждой заглядывающие в глаза каждому, кого они встречают. Рядом с нами они живут и гибнут, хоть мы и не всегда это замечаем. Рядом с нами живут и те, кто помогает, спасает, дает надежду на счастливую жизнь. И те, кто ради прикола или лайков в социальных сетях способен на изощренную жестокость, не поддающуюся пониманию человека с нормальной психикой».

На конкурс было прислано около сотни работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Северодвинска, Челябинска, Набережных Челнов, Великого Новгорода, Иркутска, Петрозаводска, Любытино и многих других российских городов. Работы оценивали члены команды литературно подкованных зоозащитников. Самым главным критерием - наряду с наличием у автора писательского таланта - стало раскрытие темы ответственности по отношению к усатым-хвостатым-пернатым.

В числе лучших работ – рассказы Киры Соболевой «Этого кота зовут Потап», «Коты и катарсис», «Реальная история из моей жизни» Алексея Прокурора, посвященная попугаю Гоше, «История о том, как стать счастливым обладателем породистого кота» и «Выбор кота» Елены Сапожниковой.

Произведения победителей иллюстрировала художница-зоозащитница Ирина Черных.

«Когда-то рассказы и стихи о животных были делом довольно обычным, в каждом издательстве имелся план на литературу о животных, о гуманном отношении к живому и гуманном воспитании. Сейчас очень многие вещи нужно начинать сначала. И разговор о животных, и разговор о том, что такое человек, тоже нужно начинать сначала», - считают авторы сборника. И этот разговор уже начался.