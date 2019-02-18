Саммиты ШОС и БРИКС могут оставить без средств к существованию трамвайщиков Челябинска

Реконструкция крупнейших дорожных развязок к саммитам ШОС и БРИКС, которая начнется в Челябинске уже предстоящей весной, может оставить без средств к существованию несколько тысяч сотрудников трамвайных депо ООО «ЧелябГЭТ».

Водители, кондукторы, ремонтный персонал, технические работники предприятия написали открытое письмо губернатору Борису Дубровскому и просят у него поддержки в решении их вопроса.

На время реконструкции будет закрыто движение на Ленинградском мосту, на перекрестках улиц Кирова и Труда, Кирова и Братьев Кашириных. «Это основные развязки с большим движением трамваев, которые связывают Северо-западный район, ЧМЗ с железнодорожным и автобусным вокзалами, с «Медгородком», а также Северо- западный район и район ЧТЗ», - напоминают в депо.

При этом до настоящего момента не озвучено, какие трамвайные маршруты будут закрыты, куда трамваи продолжат ходить (или никуда), как будут добираться жители этих микрорайонов, которые раньше пользовались только трамваями. И наконец, что будет с сотрудниками трамвайного депо на время реконструкции? Их отправят в отпуска без содержания (и оставят без копейки денег) или просто сократят, отправив на рынок труда?

Работники депо уверены, что закрытие трамвайного движения станет катастрофой для жителей города. А лично им, по словам работников, уготована страшная участь – их семьи останутся без видимой перспективы работать. И примеры этому уже есть в практике предприятия. В свое время под шумок были уничтожены Троллейбусное депо №1 и Троллейбусное депо №3.

Кроме того, под вопросом окажется судьба самого предприятия и большого числа малоопытных водителей трамваев, которые недавно получили профессию в учебном центре.

Работники ООО «ЧелябГЭТ» подчеркивают, что их предприятие планомерно разваливают уже почти два десятка лет. Каждый вновь приходящий руководитель пытается внести свой весомый вклад в уничтожение некогда процветающего предприятия. Уже многие годы не обновляется подвижной состав, трамвайные пути в плохом состоянии, электрические сети работают на пределе возможного. И это только видимая часть разрушительного айсберга под названием реорганизация. И городской власти нет до этого никакого дела или все разрушительные процессы ведутся с их молчаливого согласия и под их надежным прикрытием. А ведь этим видом транспорта пользуются, в основном, самые незащищенные слои населения – дети, студенты, пенсионеры.

Многотысячный коллектив работников электротранспорта просит губернатора встать на его защиту и «поставить озвученную проблему перед администрацией города Челябинска». Под письмом подписалось 400 человек.