Сбербанк повышает ставки по ипотеке. Действующих договоров это не коснется

Сбербанк с 22 октября повышает процентные ставки практически по всем программам ипотечного кредитования.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения ПАО Сбербанк, с 22 октября 2018 года изменяются процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка на 0,4 процентных пункта практически по всем продуктам и программам. Исключение составят «Военная ипотека», «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

В банке уточнили, что для зарплатных клиентов установлен единый дисконт в размере 0,3 процентных пункта. Ранее этот показатель мог составлять от 0,3 до 0,5 процентных пункта. Помимо этого, уменьшена надбавка за оформление ипотеки по двум документам до 0,3 процентных пункта (ранее 0,5 процентных пункта).

В Сбербанке уточнили, что повышение касается только вновь подаваемых заявок. По действующим договорам ставки пересматриваться не будут.

В Сбербанке объяснили причину повышения ставок: «Экономика формируется таким образом, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам». Сбербанк уже дважды повышал ставки по вкладам: 24 августа - на 0,2-0,4 процентных пункта и 12 октября - на 0,15-0,5 процентных пункта. Таким образом, общее повышение ставок по вкладам было 0,35-0,9 процентных пункта. Вслед за повышением ставок по вкладам корректируются ставки по ипотечным кредитам на 0,4 процентных пункта.

«Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ, а также общими макроэкономическими изменениями», - подчеркнули в банке.