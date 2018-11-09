Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день» - скидки, повышенные ставки, выгодные предложения

Сбербанк встретит свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!» снижением цен и большей доступностью банковских и небанковских продуктов. Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на специальном лендинге на сайте www.sberbank.ru/177.

«Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

«Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш "Зеленый день" должен стать хорошей традицией, и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача - сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году», - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Предложения банка.

Ко дню рождения Сбербанк предлагает розничным и корпоративным клиентам следующие условия:

каждая 177-я заявка на ипотеку , поданная через сервис «ДомКлик» с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018, получает дисконт 1,7 процентных пункта к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы, — дисконт 0,5 процентных пункта к процентной ставке. Дисконты 1,77 процентных пункта и 0,5 процентных пункта суммируются;

, поданная через сервис «ДомКлик» с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018, получает дисконт 1,7 процентных пункта к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы, — дисконт 0,5 процентных пункта к процентной ставке. Дисконты 1,77 процентных пункта и 0,5 процентных пункта суммируются; вклад со ставкой 7,5 % годовых;

со ставкой 7,5 % годовых; потребительские онлайн-кредиты от 11,77 % годовых;

от 11,77 % годовых; 177 премиальных пакетов услуг «Сбербанк Премьер» с бесплатным годовым обслуживанием ;

; заказ бизнес-карты с кешбэком 17,7 %;

17,7 %; промодепозит для юридических лиц со ставкой на 17,7 % выше действующих публичных ставок;

Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут проводиться

без комиссии.

Предложения компаний экосистемы Сбербанка.

Маркетплейс «Беру!» приготовил к празднику специальную распродажу. Приобрести товары можно будет со скидками до 30 %. Все цены в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77.

приготовил к празднику специальную распродажу. Приобрести товары можно будет со скидками до 30 %. Все цены в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77. Сервис DocDoc предоставит доступ к услуге телемедицины на особых условиях. За 1,77 руб. на первый месяц. В честь «Зеленого дня» клиенты смогут получить безлимитное количество онлайн-консультаций с врачами.

предоставит доступ к услуге телемедицины на особых условиях. За 1,77 руб. на первый месяц. В честь «Зеленого дня» клиенты смогут получить безлимитное количество онлайн-консультаций с врачами. СберМобайл предложит специальный тариф, в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 мин. звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц, что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл.

предложит специальный тариф, в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 мин. звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц, что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл. Компания «Эвотор» предложит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости. Специальная цена будет действительна для 177 терминалов.

предложит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости. Специальная цена будет действительна для 177 терминалов. «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей (КамАЗ/МАЗ) по сниженной на 7,7 % стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей (LADA/KIA) со сниженной на 1,77 % ставкой по лизингу.

предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей (КамАЗ/МАЗ) по сниженной на 7,7 % стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей (LADA/KIA) со сниженной на 1,77 % ставкой по лизингу. «Деловая среда» предоставит образовательный курс «120 секунд» для предпринимателей по сниженной стоимости: 1770 руб. вместо 4900 руб.

Крупные торговые центры заявили о готовности своих арендаторов (магазинов, кафе и ресторанов) предоставить скидки на товары от 7 до 17 % — в зависимости от стоимости покупок.

В акции «Зеленый день» принимает участие более 400 партнеров по всей России: кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны; компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.).

В Челябинске партнерами акции выступили:

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) - скидка 1,77% на квартиры и коттеджи;

ООО Фирма «Интерсвязь» - скидка 20% на тарифный план "Улыбка" сроком

на 177 дней;

на 177 дней; Строительная компания ООО АПРИ Флай Плэнинг – специальная цена (34 тысячи рублей за квадратный метр) на дома высокой степени готовности в «Квартале у озера»;

Интернет-магазин техники www.RBT.ru - скидка 30%, 20% или 10% на технику

по специальным промо-кодам, указанным на промо-странице (доступ к промо-странице с сайта Сбербанк);

по специальным промо-кодам, указанным на промо-странице (доступ к промо-странице с сайта Сбербанк); АЗС Регион – скидка на сопутствующие товары 17,7% при оплате покупки картой Сбербанка;

Ювелирный магазин «Алмаз» (ИП Ерофеева Е.Б.) - 7 000 бонусов на покупки всем клиентам при оформлении бонусной карты в магазине по адресу

ул. Тимирязева, 33;

ул. Тимирязева, 33; ООО «Флэт Онлайн» – специальная цена (от 34 000 руб/кв.м.) на готовые квартиры в Клубном поселке «Привилегия»;

Клубный отель «Старая провинция» - скидка 17,7% на номера категории «комфорт»;

Мангальные зоны пляжа «Прибой» - скидка 17,7% на теплые гриль-дома и мангальные зоны;

ООО «Челстройинком» – скидка 1,77% рублей в ЖК «Сокол» на все квартиры площадью свыше 77 кв.м;

Банкет-холл Grand Royal – скидка 17,7% на все меню при заказе свадебного банкета;

Citrus Fitness – по промокоду «Сбербанк177» всем новым клиентам клуба дарим 2 500 рублей на депозит при оформлении годовой или депозитной клубной карты (кроме карты «Утренняя»);

Sokol Fit – при предъявлении карты Сбербанка скидка на годовую клубную карту 17,7% + 30 дней фитнеса в ПОДАРОК!

Специальные предложения в эти дни действуют и для участников программы «Спасибо от Сбербанка»:

● Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках и

на автозаправочных станциях, участники получат 1,77 % бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

● Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в кафе и ресторанах, участники получат 17,7 % бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям

от банка.

● При оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном участники также получат 17,7 % бонусами СПАСИБО.

● При регистрации в сервисе «Сбербанк Профиль» новые пользователи получат предложение стать клиентами банка, оформить карту Mastercard Standard или Gold и стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиентам, оформившим карту Gold в праздничные дни и совершившим по ней покупку

до 15 декабря, будут начислены 1 500 бонусов СПАСИБО в подарок. Оформив карту Standard и совершив по ней покупку до 15 декабря, клиенты получат 500 бонусов СПАСИБО, а совершив вторую покупку — еще 500.

● При покупке у партнеров программы участники получают повышенные бонусы СПАСИБО (до 17,7 %) или купон на скидку до 50 % в обмен на 1,77 бонуса.

В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. В воскресенье, 11 ноября, будут открыты более 2 тысяч 100 дополнительных офисов по всей стране, а в понедельник, 12 ноября, — более 9 тысяч 500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый день». Cо списком работающих 11 ноября, в воскресенье, офисов банка в Челябинской области можно познакомиться здесь.