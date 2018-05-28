Сегодня стартует основной этап ЕГЭ у одиннадцатиклассников

Сегодня, 28 мая, у одиннадцатиклассников стартует основной этап государственной итоговой аттестации. 1902 южноуральских школьника сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ и 208 – по географии.

В 2018 году в Челябинской области отмечается значительное увеличение участников ЕГЭ, выбравших для сдачи экзамен по информатике и ИКТ. По сравнению с прошлым годом число зарегистрировавшихся на вышеуказанный экзамен повысилось на 400 человек. Принявших решение сдавать географию также увеличилось. В этом году на ЕГЭ по данному предмету зарегистрировались на 40 человек больше.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минобра, экзаменационная работа по географии состоит из 2 частей. В первой части участникам необходимо выполнить 27 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержит 7 заданий с развернутым ответом. На выполнение всей работы будет предоставлено 3 часа (180 минут).

Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.

ЕГЭ по информатике и ИКТ содержит 27 заданий. Первая часть содержит 23 задания с кратким ответом, вторая – 4 с развёрнутым. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Разработчики контрольно-измерительных материалов рекомендуют на выполнение заданий части 1 отводить 1,5 часа (90 минут). Остальное время рекомендуется отводить на выполнение заданий части 2.

Напомним, что в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17. Также, в период ЕГЭ действует «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.