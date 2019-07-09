Школьники и студенты Челябинской области создают космолеты

Пять моделей космических аппаратов для посадки на метеорит будут представлены 12 июля в технопарке «Кванториум» Челябинска на закрытии Летней международной научной школы Южно-Уральского государственного университета «Астероидная безопасность».

В Школе занимаются четыре вузовские команды и одна школьников. Каждая из пяти команд подготовила свой космолет. Перед ребятами была поставлена задача обеспечить максимально мягкую стыковку космолёта с метеоритом. Изобретение будет демонстироваться на стенде динамических испытаний, фиксирующем колебания, отскок и другие параметры. Это позволит определить сильнейшую команду.

Как сообщили в пресс-службе Технического творчество Челябинской области, почти две недели школьники из Кванториума наравне со студентами узнавали, как можно защитить Землю от астероидов и других космических тел. В этом им помогали известные уральские ученые: физик-теоретик Вадим Симоненко, астрофизики Виктор Гроховский и Александр Дудоров и ведущие преподаватели аэрокосмического и приборостроительного факультета Южно-Уральского государственного университета. Ученые-астрофизики были удостоены престижных международных наград за вклад в изучение Челябинского метеорита и заслужили поощрение в виде астероидов, названных в их честь. В ходе образовательной сессии ребята пообщались с космонавтом-испытателем Дмитрием Петелиным и увидели своими глазами метеорит в краеведческом музее.

«В целом, школа нацелена на углубление и систематизацию знаний в области космонавтики и строения космических аппаратов, – отметил Владислав Халамов, руководитель Регионального модельного центра технического творчества. - Теоретическая часть проходила на базе ЮУрГУ, а к практике ребята приступили уже на территории технопарка «Кванториум»».

Финальное представление разрабатываемой модели космического аппарата состоится в 9 часов в Кванториум по адресу ул. Орджоникидзе, 50.