Сильный ветер, снег и резкие перепады давления ждут южноуральцев в понедельник

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – сильный снег, налипание мокрого снега на провода, порывистый ветер и резкие перепады атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, погода начнет ухудшаться уже поздним вечером в воскресенье. Предстоящей ночью и в завтра, 29 октября, в отдельных районах области ожидается сильный ветер (отдельные порывы до 25 метров в секунду и выше). Синоптики прогнозируют сильный снег, сильное налипание мокрого снега на провода. На юге области возможен снег с дождем, в северной половине области вероятно установление временного снежного покрова. На дорогах – гололедица, в горах сильная.

Влажно-ветреная погода, которая неблагоприятна для большинства категорий людей, страдающих хроническими недугами, с ослабленным иммунитетом. Из-за высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника, желудочно-кишечного тракта, кожи.

Атмосферное давление сегодня в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, ночью оно понизится до 734 миллиметров, днем повысится до 743 миллиметров и дальше продолжит расти, ко вторнику достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Такая погода может негативно отразиться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны приступы стенокардии, скачки артериального давления, возникновение чувства немотивированной тревоги, приступы мигрени.

В ГУ МЧС области предупреждают, что при таких погодных условиях возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.