Скоропостижно скончалась председатель отделения Союза журналистов России в Челябинской области Ольга Давиденко

Не стало очень светлого, позитивного, заряженного на добро, отзывчивого, неравнодушного, улыбчивого человека. Не укладывается в голове.

Ольга проходила лечение в одной из зарубежных клиник. Причиной смерти стала серьезное заболевание, которое развивалось очень стремительно.

В социальных сетях уже стали появляться первые соболезнования. «Известие о смерти Ольги Давиденко просто ошарашило... молодая, красивая, активный образ жизни, рядом сильный состоятельный мужчина, огромное количество друзей, коллег, соратников... И такой стремительный внезапный финал... Мы с Ольгой не были подругами, но как журналист я ее уважала, и даже немного завидовала, глядя на снимки, где она стремительно катит на горных лыжах - веселая, эффектная», - пишет Татьяна.

«Настоящая ЖЕНЩИНА, большая умница, человек, который всегда излучал только хорошее настроение», - пишет Дмитрий.

«Вот так неожиданно не стало прекрасного человека и профессионала журналистики Ольги Давиденко. Узнал ночью. Проснулся. И всё равно не верится», - пишет Алексей.

Дочь Ольги Давиденко написала в соцсетях: «Те, кого мы истинно любили, остаются с нами навсегда. И неважно, ушел человек или умер. Он всегда будет с нами, всегда будет нашей частью. И никто не сможет его заменить, да и не надо - бесполезное это дело. И, если была истинная любовь, пустоты, требующей заполнения, тоже нет. Есть грусть и тоска, а пустоты - нет. Так мы проявляем верность ушедшему человеку, - грустно и мудро писал Фрейд. Он остается с нами навечно, на всю жизнь. И внутри нашей души он не умирает и не уходит. Так ребенок горевал о потере котенка. Очень горевал - он любил котенка. И он сам стал котенком. Стал кушать из мисочки котенка и лежать на его подстилочке. Потом все прошло, но ребенок утешился - ведь котенок остался, вот он! Он живет в душе! Утрату надо принять - в полном смысле слова. Только это умерит боль и гнев после разлуки. Любимый человек остался с нами и в нас, он всегда будет с нами теперь. И мы всегда будем его любить и помнить, жить с ним, разговаривать мысленно... Но это только если на самом деле любили, всем сердцем и всей душой. Это и есть верность и преданность. И любимые никуда не исчезают, они всегда с нами: бабушки, дедушки, родители, возлюбленные, друзья. И они защищают нас и дают советы - еще Кинг как-то обмолвился, что мы слышим их голоса. И не надо прилагать усилия и забывать, забывать насильно. Лучше принять. Лучше понять, что все ушедшие - остаются в нашей душе. И это дает надежду на встречу. Мы их не предали и не забыли, мы просто живем дальше. И по-прежнему любим...

Агентство «Урал-пресс-информ» выражает искреннее соболезнование всем родным, близким, друзьям и коллегам Ольги Давиденко.

О дате прощания с Ольгой Давиденко пока ничего не известно.