«Солнечная долина» Миасса готовится принять Ильменский фестиваль

В Челябинской области горнолыжный курорт «Солнечная долина», что в окрестностях Миасса, готовится принять 42-й всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, который ежегодно собирает под открытым небом до сорока тысяч участников и зрителей.

В фестивале примут участие многие замечательные представители бардовской песни из разных городов России, в том числе Олег Митяев, Леонид Марголин, Родион Марченко, Галина Хомчик, Андрей Крамаренко, Ксения Федулова, Роман Ланкин, Анатолий Киреев. В фестивале выступят также ансамбли «Зеленая лампа», «Седьмая бригада» и другие творческие коллективы.

В программе главной сцены - концерт «Неформатные наши», где выступят молодые авторы и исполнители, представляющие иной, но близкий фестивалю музыкальный формат.

В концерте «Олег Митяев представляет» на главной сцене примет участие специальный гость фестиваля - Ромарио (Москва).

Помимо сольных концертов артистов, концертные площадки представят традиционные программы. На главной сцене пройдут конкурс авторской песни, концерты «Виват, Ильмены!», «Ильменский звездопад», «Ильменские гвозди» (юмор в авторской песне), концерт лауреатов и дипломантов «Ильмен-2018». Лесная сцена организует поэтический турнир, программу «Провинциальная поэзия», концерт «Наши соседи» с участием гостей из Екатеринбурга и «Поет Челябинск» с участием челябинских клубов самодеятельной песни.

Фото предоставлено ГЛК «Солнечная долина»

Главное событие фестиваля - конкурс авторской песни, который проходит в два этапа и собирает до трехсот участников, сообщает «Солнечная долина».

Уже второй год подряд фестивалю предшествует Интернет-конкурс авторской песни. Его жюри возглавляет народный артист России Олег Митяев.

Впервые состоится благотворительная акция фонда Олега Митяева «Образование, воспитание, просвещение» в поддержку социально значимых проектов фонда.

Традиционно прямую трансляцию концертов все три дня в сети Интернет осуществляет Институт минералогии УрО РАН на сайте Ильменского фестиваля.

Фонд Олега Митяева объявляет сбор вопросов от поклонников артистов, которые примут участие в программе 42-го всероссийского Ильменского фестиваля. Прислать вопросы в формате «имя артиста, вопрос, имя и город автора вопроса» можно на страницу фонда в facebook @fondmityaev.ru или на почту svetloe@bk.ru (тема «Вопрос артисту») до десятого июня.

Особенность фестиваля — его доступность. Вход на фестиваль, размещение в палаточном лагере, участие во всех мероприятиях и посещение концертов бесплатные.

Ильменский фестиваль - это ландшафтное мероприятие. Палаточный лагерь обеспечивается питьевой водой, дровами и всем необходимым для приема большого количества гостей на природе. Организованы парковки для транспорта, информационный центр (reception), «громкая связь», творческий центр (предварительное прослушивание участников конкурсов), торговая ярмарка, медицинская служба, пост полиции и МЧС.

Помимо размещения в палаточном лагере, расположенном на поляне, можно забронировать комфортные апартаменты в отеле на курорте «Солнечная долина».

«Sunny Valley» - это семейный апарт-отель, представляющий собой комплекс из десяти уютных шале. Атмосфера перенесет гостей в тихую альпийскую деревушку на лоне природы.

Забронировать апартаменты по привлекательной цене можно здесь или по телефону: 8 (351) 778 – 54 -26 (доб. 40).

В дни проведения фестиваля на «Солнечной долине» будет работать самый крупный на Урале веревочный экстрим-парк, трассы которого гости смогут посетить по специальной льготной цене.

Любители рыбной ловли смогут принять участие в традиционном чемпионате, который проходит на форелевом хозяйстве, рядом с рестораном «Живой рыбы». Победитель получит весь улов и возможность полакомиться свежей речной форелью на гриле. Также гости смогут посетить обзорную экскурсию на вершину горы Известная: в дни проведения фестиваля будет работать кресельный подъемник, можно совершить прогулки верхом и освоить велосипедные маршруты.

От летнего зноя гостей фестиваля спасет Солнечное озеро. Чистая вода, песчаный берег и приятная курортная атмосфера располагают к отдыху. Детям будет интересно в детском городке, а тем, кто не любит стандартный пляжный отдых, идеально подойдет вейкборд. Также можно прокатиться до острова на арендованной лодке.

Ильменский фестиваль – это отличный повод выбраться всей семьей за город, подальше от городской суеты. Подробная программа фестиваля появится на сайте в ближайшее время, а весь спектр развлечений курорта вы найдете здесь. «Солнечная долина» ждет вас!