«Союзпищепром» дарит майские рецепты праздничной лапши

Наступает долгожданная пора длинных выходных - майские праздники. Кто-то уже запланировал поездку в лес, кто-то ждет не дождется открытия садово-огородного сезона, а кто-то просто решил посвятить эти дни полноценному сну и отдыху у телевизора.

Планы у всех разные, но объединяет их одно - желание провести выходные вкусно. Традиционный шашлык давно и успешно теснят новые, оригинальные блюда. Почему бы не провести эти выходные в азиатском стиле? В Китае традиционное блюдо – лапша. За многовековую историю ее потребления рецепты доведены до кулинарного совершенства.

«Союзпищепром» с гордостью представляет свою азиатскую лапшу, созданную с уважением к традициям, из натуральных ингредиентов и муки высшего сорта. Попробуйте наши рецепты и приготовьтесь к вкусным выходным!

Традиционное китайское блюдо с лапшой Удон

На разогретую сковороду наливаем рафинированное масло.

Две дольки чеснока режем кусочками, нарезаем 30 граммов имбиря.

На разогретом масле обжариваем 250 граммов свинины (1-1,5 минуты), добавляем чеснок и имбирь, все перемешиваем.

Режем 1 крупный сладкий перец соломкой, добавляем и жарим еще 10 минут.

Делим вешенки на волокна, добавляем, жарим 10 минут.

Добавляем 2 столовые ложки соевого соуса и пол стакана воды и тушим 5-7 минут, солим по вкусу.

В кипящую воду загружаем лапшу Удон марки «Царь», 2 листа салата «Романо», варим 3 минуты, постоянно помешивая.

Выкладываем на блюдо лапшу, мясо, грибы и овощи. Обратите внимание, что топпинг к лапше должен быть с достаточно большим количеством соуса.

Традиционное китайское блюдо с лапшой «4 злака»

На раскаленную сковороду с маслом вылейте взбитое яйцо (10 шт.). Перемешивайте, пока омлет не будет готов.

В омлет добавьте порезанные на дольки помидоры (6 шт.), посолите, хорошо перемешайте. Обжарьте 5 минут, постоянно помешивая.

Добавьте 2 столовые ложки соевого соуса и полстакана воды. Продолжайте тушить пока помидоры не станут мягкими (5-7 мин).

В кипящую воду загрузите лапшу «4 злака», 2 листа салата «Романо», варите 3 минуты, постоянно помешивая.

Переложите готовое лапшу и омлет на общее блюдо. Обратите внимание, что топпинг должен быть с достаточно большим количеством соуса.

Традиционное китайское блюдо с лапшой «Соба»

Нарезаем три листа пекинской капусты.

На разогретую сковороду наливаем рафинированное масло.

Нарезаем 30 гр. имбиря, 2 дольки чеснока.

На разогретом масле обжариваем 250гр. свинины (1-1,5 минуты), добавляем чеснок и имбирь, все перемешиваем и обжариваем.

Добавляем нарезанную пекинскую капусту, 4 столовые ложки соевого соуса и полстакана воды. Постоянно помешивая, готовим 10 минут.

В кипящую воду загружаем лапшу «Соба», 2 листа салата «Романо», варим 3 минуты, постоянно помешивая. Не солим!

Перекладываем готовую лапшу и мясо на общее блюдо (обратите внимание, что топпинг должен быть с достаточно большим количеством соуса).

В сковороду с готовящимся мясом добавляем рубленную крупно пекинскую капусту, затем еще 2 столовых ложки соевого соуса. Постоянно помешивая, готовим около 10 минут.

Приятного аппетита!