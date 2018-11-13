Специалисты ЧелГУ расскажут молодым людям с инвалидностью, как поступить в вуз

С 13 по 15 ноября в Челябинске в ТРК «ГАГАРИН-ПАРК» (улица Труда, 183) пройдёт ежегодная специализированная выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент–2019».

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета – один из участников крупного мероприятия. Для молодых людей с инвалидностью или ОВЗ это уникальная возможность из первых устполучить консультации по вопросам поступления, довузовской подготовки, создания специальных условий получения инклюзивного образования, сопровождения учебного процесса в вузах не только Челябинской области, но и Свердловской и Курганской областей.

Посетители выставки смогут познакомиться с работой специальных технических и программных средств, которые позволяют людям с различными нарушениями здоровья работать на компьютере и получать учебную информацию в доступной форме.Для лиц с нарушениями зрения специалисты РУМЦ ЧелГУ продемонстрируют читающую машину, ручной электронный видеоувеличитель, программу экранного доступа NVDA, для лиц с нарушениями слуха – радиокласс, индукционную систему, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – головную мышь с выносными кнопками мыши.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья, которые планируют получить высшее образование, но ещё не определились с вузом и специальностью, смогут пройти специальное профориентационное тестирование на портале инклюзивноеобразование.рф.

Тут же на выставке можно будет получить консультацию у представителей вузов-партнёров, совместно с которыми ЧелГУ работает по повышению доступности и качества высшего инклюзивного образования: Уральский социально-экономический институт, Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова, Уральский государственный горный университет, Уральский федеральный университет, Уральский государственный экономический университет, Российский государственный профессионально-педагогический университет.

Консультации по вопросам, касающимся поступления лиц с инвалидностью в вузы, получения высшего образования, последующего трудоустройства для жителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей можно получить в РУМЦ ЧелГУ по телефону горячей линии (call-центра) 8 800 302-71-55 или +7(351)799-71-55.