Стражи порядка Челябинска готовы рассказать всю правду о службе в полиции

Полицейские зовут абитуриентов, желающих поступить и обучатся в ВУЗах МВД России на «День открытых» дверей. Стражи порядка готовы рассказать всю правду о том, что ждет будущих полицейских.

В целях организации набора в образовательные учреждения МВД России восьмого декабря в одиннадцать часов в управлении МВД России по городу Челябинску состоится встреча с выпускниками 2018 года и всеми, желающими связать свою деятельности со службой в органах внутренних дел.

«Сотрудники отдела по работе с личным составом доведут до присутствующих информацию об условиях поступления в высшие учебные заведения МВД России и требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, озвучат перечень образовательных организаций МВД России», - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску.

Образование в ВУЗах МВД России является бесплатным. Учащиеся ведомственных вузов находятся на полном государственном обеспечении, им предоставляется следующие социальные гарантии: жилье, питание, выплата стипендии, обмундирование, отсрочка от службы в армии и самое важное – обязательное трудоустройство по месту жительства. Весь период обучения включается в стаж работы.

Добавим, в 2018 году от УМВД России по городу Челябинску на обучение в образовательные организации МВД России направлено 12 кандидатов.