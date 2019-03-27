Суд обязал власти Челябинска доделать дорогу в Чурилово

После вмешательства прокуратуры суд обязал администрацию Челябинска сделать пешеходные дорожки в Чурилово и заняться дорогой, которую чиновники не могут сдать в эксплуатацию уже семь лет.

После публикаций агентства «Урал-пресс-информ» о Чуриловской безнадеге, прокуратура Челябинска провела проверку. Об отсутствии пешеходных тротуаров по улице Зальцмана мы писали уже не один раз. В поселке Чурилово новая дорога еще на улице Ферганской (продолжение улицы Зальцмана) несколько лет назад введена в эксплуатацию – временно, без пешеходного тротуара с одной стороны. Люди, которые живут в частном секторе, что на правой стороне, идут к своим домам прямо по проезжей части – тротуара с этой стороны нет. Если они по переходу сразу перейдут на другую сторону, где тротуар возле новеньких девятиэтажек есть, то через несколько метров им все же придется перейти дорогу к своим домам, но тут другая закавыка – перехода нет. А если идти до следующего светофора и переходить правильно, то там на той стороне опять нет тротуара. Непонятно, куда смотрит городская ГИБДД, ведь люди, если даже и нарушают здесь правила движения, причем, нередко рискуя жизнью, делают это не по собственной воле, а по вине городских властей.

Прокурорская проверка установила, что с 2013 по 2017 годы в поселке Чурилово осуществлялось строительство автомобильных дорог, в том числе по улице Зальцмана. Проектной документацией предусматривалось строительство пешеходных тротуаров с двух сторон автодороги. Но при этом деньги из бюджета города на обустройство тротуаров со стороны частного сектора не выделялись.

«Вместе с тем, в соответствии с требованиями государственных стандартов данные элементы необходимы в целях обеспечения безопасности пешеходов. По результатам проверки прокурор Челябинска обратился в Советский суд Челябинска с иском о возложении на администрацию Челябинска обязанности устранить нарушения требований законодательства путем проведения соответствующих ремонтных и строительных работ», - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. На администрацию Челябинска возложена обязанность по обустройству пешеходных тротуаров по улице Зальцмана.

«Решение Советского районного суда будет исполнено в установленные законом сроки. Строительство автомобильных дорог в Чурилово осуществляется по мере застройки жилых домов для обеспечения транспортной доступности жителей. В связи с тем, что указанный район динамично развивается, строительство дорог будет продолжено», - сообщили в управлении дорожного хозяйства администрации Челябинска.

«Данный объект предлагается нашим управлением для включения и утверждения в ежегодные планы развития улично-дорожной сети города Челябинска. Строительство будет продолжено при выделении соответствующего финансирования и поступлении муниципального задания со стороны управления дорожного хозяйства администрации города Челябинска. Для этого также требуется провести снос некапитальных сооружений на указанном участке. Данный вопрос находится в компетенции КУИЗО администрации Челябинска», - сообщили в управлении дорожных работ Челябинска.

Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры Челябинска. При наличии оснований надзорным ведомством будут приниматься меры для его принудительного исполнения.

«В администрации Челябинска заверили, что приступят к исполнению решения суда с наступлением положительных температур и наступления сезона дорожных работ. Вопрос этот прокуратура города держит на контроле. В случае, если решение суда исполняться не будет, мы будем выходить в суд и запрашивать исполнительный лист, который будет передан судебным приставам. Если мы увидим, что администрация не захочет работать, то решение суда будет исполняться принудительно», - сообщил старший помощник прокурора Челябинска Константин Калашников.

Хотелось бы верить, что с «чуриловской безнадегой» скоро будет покончено. И жители поселка смогут спокойно ходить по пешеходным дорожкам, не боясь угодить под колеса автомобиля, а сама дорога будет сдана в эксплуатацию. Однако, если внимательно прочитать ответы городских чиновников, можно усомниться, что они с этой задачей справятся, слишком много «если»: если будет задание, если будут деньги, если удастся снести некапитальные строения (уж не о газопроводе ли речь?). Кроме того непонятно, если есть проект, то почему он финансируется частично, ведь, к примеру, строители же не сдают в эксплуатацию до половины построенный дом. А почему так можно поступать с дорогами, причем, в ущерб безопасности движения? Как такую приемку могли согласовать в ГИБДД? Словом, вопросов больше чем ответов. И , если честно, одна надежда – на прокуратуру.

Агентство «Урал-пресс-информ» будет следить за развитием событий.