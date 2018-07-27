Талантливый челябинец пишет песню от имени собаки, преданной человеком

Челябинец Роман Аиткулов пишет песню от имени собаки, преданной человеком. Текст уже готов – проникновенный, берущий за душу, бесконечно грустный. Осталось положить слова на музыку. И шедевр готов.

Свое творение талантливый горожанин, который, кстати сказать, носит погоны (он - судебный пристав, работает в спецотделе в Челябинском областном суде), назвал «Предсмертная записка Мухтара».

Необычную композицию Роман решил создать под влиянием прочитанной статьи одного журналиста о том, как хозяева выбрасывают или усыпляют своих четвероногих питомцев, ставших ненужными, и каково при этом приходится животным.

Романа статья, по его собственному признанию, зацепила. Так, под влиянием эмоций, родилось стихотворение. Оно - от имени забытого, отвергнутого пса, который служил людям верой и правдой, бескорыстно любил их, защищал, ничего не требуя взамен, а в ответ получил предательство.

«Собаки любят просто так. Не за что-то. Их эмоции искренни. Звери порой человечнее людей. Иногда люди - больше звери», - считает Роман Аиткулов.

Ему 37 лет, стихи сочиняет с детства, в 2012 году создал свой студийный проект «Sp Alter ego». Музыка с Романом всю жизнь – с 2003-го по 2015-й год наш музыкальный земляк работал диджеем. Приставом он трудится два года. В свободное от работы (она ответственная, непростая) время – творит.

«Я все придумываю сам. Пишу текст, создаю музыкальный рисунок и потом ищу того, кто сможет его реализовать. Пишу о том, что реально цепляет. История собаки, которую предал человек, - как раз из таких, цепляющих, - поделился Роман Аиткулов. - Мухтара я начал писать четыре дня назад. Думаю, это будет трек в стиле рэп».

Сегодня в копилке одаренного челябинца - более десяти композиций. Одна из них, под названием «Между нами космос», посвящена голливудской красавице - актрисе Бриттани Робертсон, чья игра в фантастическом и романтическом фильме с одноименным названием покорила Романа. Текст для появившегося позднее трека он написал за каких-то сорок минут.

Челябинский музыкант рассказал, что мечтает подарить талантливой иностранке кусочек метеорита, и не какого-то - а в виде сердца, только вот пока не может с ней связаться.

Есть у Романа Аиткулова и стихотворение, посвященное памяти Сергея Бодрова-младшего, погибшего вместе со своей съемочной группой в сентябре 2002 года. В прошлом году, когда с момента гибели всеми любимого «брата» прошло 15 лет, известный журналист Юрий Дудь снял о нем фильм. Роман фильм посмотрел и так проникся, что написал проникновенные и очень искренние строчки: «И в какой-то момент ты просто ушел, так бывает, но мы-то все ждали. Сердца, словно камни, поросли ковылем, от печали, от звонкой печали…»

Сейчас в работе – песня о переживаниях животного, которое предали. Роман поделился с агентством «Урал-пресс-информ» своим стихотворением. Теперь будем ждать, когда он закончит работу над музыкальным обрамлением текста.

«Предсмертная записка Мухтара»

Меня ведут на смерть за поводок, как будто я какой преступник.

Отводят взгляд, а я плетусь у ног. Моя любовь была к вам неподкупной.

Еще вчера почуял я не то, когда мне вместо корма дали вдруг кусочек мяса.

Я есть его не стал - отравлено оно. И вся ваша «любовь» мне стала ясной.

Я смерти не боялся никогда, готов был рвать за ваши жизни.

Сейчас же я боюсь, и хвост опущен у меня, а вы же опустились еще ниже.

С детьми я вашими играл, лизал им лица, руки - я был счастлив.

Ко мне, Мухтар! И я бежал. Как жаль, что это было все напрасно.

От боли хочется завыть или хотя бы сделать что-то.

Меня вам невозможно просто так забыть, ведь я останусь на семейных фото.