Танк Т-34, который контрабандой пытались переправить в Казахстан, установят в парке Верхнего Уфалея

Символ Победы в Великой Отечественной войне – легендарный танк Т-34, который пытались контрабандой переправить в Казахстан, – передан в дар историко-краеведческому музею Верхнего Уфалея (Челябинская область). Новый экспонат после реконструкции будет установлен в городском парке. Это произойдет не ранее чем через шесть месяцев.

Напомним, в августе 2015 года при пограничном досмотре грузового состава в железнодорожном пункте пропуска «Карталы» был обнаружен средний танк «Т-34-85» 1945 года выпуска, который москвич нелегально пытался переправить в Казахстан. В сопроводительных документах груз значился как культурная ценность РФ, но разрешения на его вывоз из России не было. Танк конфисковали сотрудники ФСБ.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» директор музея Светлана Агафонова, на «оружие Победы» претендовали несколько музеев Южного Урала и Свердловской области. В итоге было принято решение передать его историко-краеведческому музею Верхнего Уфалея. В день 73-летия Победы танк привезли в город на автомобиле. Это стало возможным благодаря многим службам: управлению ФСБ, управлению МВД, таможенной службе, УрФО, министерству культуры РФ и Челябинской области Несколько часов Т-34 простоял на площади и его могли посмотреть все желающие. Затем он был отправлен в ангар.

Танк демилитаризован – его оружейная часть выведена из боевого состояния. Светлана Агафонова уточнила, что с 2015 года танк простоял на таможне под открытым небом и проведенная почти три года экспертиза уже устарела. Поэтому для установления истинного состояния экспоната придется провести повторную экспертизу.

Предстоит создать экспертную комиссию, зарегистрировать новый экспонат, подготовить все документы, провести тщательное обследование. После проведения экспертизы будут проведены реставрационные работы.

По словам Светланы Агафоновой, на подготовку танка к экспонированию понадобится не менее шести месяцев. Он будет установлен в городском парке Верхнего Уфалея, в котором в этом году будет проведена реконструкция. Для танка соорудят специальный постамент.

Как уже сообщало агентство, в марте 2017 года Карталинский городской суд вынес приговор жителю Москвы, который попытался незаконно переправить через границу средний танк «Т-34-85» 1945 года выпуска. Москвич приобрел танк у гражданина Латвии за 20 тысяч евро и переправил его грузовым поездом в Россию, задекларировав как предмет исторического коллекционирования. Затем он оформил новый договор продажи танка за 230 тысяч евро в Казахстан, но декларировать не стал.

«Коллекционер» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду культурных ценностей»).

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.