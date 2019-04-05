Текслер: Кадровые решения неизбежны, но сначала надо пообщаться и посмотреть в глаза

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области готов принимать кадровые решения по администрации Челябинска, которые, по мнению жителей, давно назрели. Но сначала он намерен составить личное мнение о компетенции городских и областных чиновников.

«Кадровые решения будут. Они неизбежны, - сообщил Алексей Текслер на первой повсле вступления в должность пресс-конференции. - Правда, как я уже понял за эти две недели, ожидания таковы, что все должно быть сделано немедленно, но я хочу пообщаться со всеми, хочу посмотреть людям в глаза, хочу понять их компетенции».

Новый глава региона намерен посмотреть, как чиновники решают поставленные перед ними задачи. «Ведь результативность – это одно из основных качеств людей, которые должны находиться в моей команде», - пояснил новый глава региона.

Алексей Текслер отметил, что в данный момент его категорически не устраивает состояние города ни благоустройство, ни транспорт, ни дороги, ни внешний вид. И в этом большая недоработка властей.

Напомним, после первой ознакомительной поездки по городу Алексей Текслер назвал Челябинск серым и непрезентабельным и раскритиковал работу администрации. Тогда он пообещал, что примет кадровые решения после полного «погружения» в городские проблемы.

На пресс-конференции Алексей Текслер еще раз подчеркнул, что Челябинск имеет далеко не столичный вид (в этом он повторно убедился, прогулявшись с семьей по парку Гагарина и у памятника Курчатову). Это касается благоустройства, рекламы, ларьков, общественного транспорта, пешеходных зон, общественных зон и пространств, а также общественного транспорта. Виноваты в этом городские власти, которые недорабатывают по всем направлениям, считает врио губернатора. «Почему у нас так происходит? Почему все более или менее коммерческое деньги собирает, и не пойми, куда эти деньги уходят?», - задает Алексей Текслер вопросы, на которые, похоже, уже знает ответы.

Врио губернатора посоветовал главе Челябинска Владимиру Елистратову повернуться лицом к людям и дал две недели на подготовку «дорожной карты» по наведению порядка в городе.

Алексею Текслеру уже начали поступать первые записки от чиновников с предложениями, но они его категорически не устраивают: «Мне объясняют, почему есть большое количество проблем и почему их нельзя решить. Я не очень привык в таком формате работать. Я хочу видеть результат, когда, что и как». Первые ощутимые результаты врио губернатора хочет увидеть предстоящим летом, но кадровые решения готов будет принять и раньше.

«Я посмотрю на обратную связь от коллег, это вопрос ближайшего времени, и результаты должны появиться в этом году – в зависимости от того, что я услышу, будут приниматься решения», - подытожил врио региона.