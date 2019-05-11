Текслер: Необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не перейти через красную черту

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер напомнил главам муниципальных образований региона о персональной ответственности за пожарную ситуацию в территориях и потребовал принять все необходимые меры для снижения напряженности.

Глава области отметил, что в настоящий момент ситуация с природными пожарами в регионе остается сложной, а в некоторых районах она характеризуется как критичная. «И опасность будет нарастать, поэтому необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить перехода через красную черту», - заявил Алексей Текслер.

Напомним, синоптики предупреждают об аномальной жаре и порывисто ветре в выходные дни. Такие погодные условия могут осложнить и так непростую ситуацию.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 11 мая в большинстве районов области сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщают в ГУ МЧС, в двух районах области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Сложная обстановка в Брединском, Карталинском, Кизильском, Красноармейском, Троицком и Октябрьском районах. Крупные природные пожары подошли вплотную к шести населенным пунктам. Пожарным удалось их отстоять и локализовать возгорание.

Алексей Текслер провел совещание с представителями МЧС региона, силовых структур и главами муниципалитетов. Он потребовал повышенной готовности и мобилизации всех профильных структурных подразделений, участвующих в выявлении и ликвидации очагов возгорания.

Алексей Текслер напомнил главам муниципалитетов о личной ответственности за противопожарную ситуацию на своих территориях и работоспособность системы оповещения. «Во всех населенных пунктах звуковое оповещение должно работать, - предупредил глава региона. - Находите решения, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало».

Врио губернатора будут докладывать о ситуации с пожарами в региона в ежедневном режиме.