Текслер - о плюсах Копейска: Работы много

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер при первом знакомстве с Копейском увидел лишь один плюс города - работы много.

Напомним, сегодня, 16 апреля, Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Копейском городском округе, побывал на спортивном долгострое - ФОКе, оценил состояние медицины, образования, раскритиковал состояние дорог и бездействие местных властей по предотвращению подтопления грунтовые водами домом, находящихся недалеко от закрытой шахты «Красная горнячка».

Алексей Текслер рассказал, что перед визитом он подробно изучил ситуацию в городе, узнал (из разных источников) о существующих проблемах. В поездке по городу врио губернатора сопровождал и.о. главы Андрей Фалейчик. «На совещании он доложил о том, какие проблемы видит. Я сегодня не все проблемные объекты успел посмотреть», - отметил врио губернатора.

На совещании обсуждался вопрос, как разгрузить дорогу между Челябинском и Копейском, который, по сути, является пригородом областного центра. На сегодня немало копейчан ездят на работу в Челябинск, дети вынуждены ездить в спортивные секции. По утрам и вечерам на дороге образуются огромные пробки. Да и ее состояние оставляет желать лучшего. Алексей Текслер намерен провести переговоры с руководством ЮУЖД по возможности запуска электрички из Копейска в Челябинск.

Большой объем работ предстоит по решению жилищно-коммунальных проблем и вопросов водоснабжения.

Предстоит решить также проблему привозной воды. На сегодня в Копейске есть поселки, куда возят воду по графику. «Мы живём в 2019 году, и такая история происходит. Эту проблему тоже будем решать. Здесь необходима полная картинка для начала», - отметил глава региона.

Алексей Текслер также намерен разобраться с проблемой дефицита кадров в учреждениях здравоохранения города и неукомплектованностью скорой помощи. «Про скорую помощь - мне сказали про неукомплектованность этой службы - я вообще хочу сказать, что это никуда не годится. Прям совсем никуда не годится. Все команды даны. Эти проблемы решаемы», - подчеркнул врио губернатора.

Предстоит оперативно решать и проблему с нехваткой мест в школах Копейска. Дефицит составляет три тысячи мест. «Копейск имеет школу, которая работает в три смены. Это просто никуда не годится. Так что проблему дефицита школьных мест мы будем достаточно оперативно решать», - заверил Алексей Текслер.

«Остальные проблемы традиционные. Есть вопросы, по которым можно решение достаточно быстро принимать. Есть вопросы, которые потребуют более длительного времени. Составили перечень мероприятий, - рассказал Алексей Текслер. - Откровенно скажу – он (Фалейчик – прим.ред.) и денег попросил, и помощи попросил».

После посещения всех объектов и проведения закрытого совещания Алексей Текслер поделился своими впечатлениями от города. На вопрос журналиста: «Что понравилось в Копейске?» глава региона задумался. А потом со смехом сказал: «Понравилось то, что работы много».

В завершении пресс-подхода Алексей Текслер выразил надежду на то, что областным властям вместе с администрацией города и с жителями, которые вопросы обозначают, удастся решить существующие проблемы.