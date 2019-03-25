Текслер примет кадровые решения по Челябинску после полного «погружения» в городские проблемы

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер примет решение по изменению структуры администрации Челябинска после того, как проинспектирует все сферы жизнедеятельности города.

Об этом Алексей Текслер рассказал журналистам после первой ознакомительной поездки по городу, которая состоялась сегодня. 25 марта.

Напомним, администрация Челябинска подготовила обновленную структуру мэрии (после вступления в должность главы Владимира Елистратова), но не успела ее принять до смены в областной власти в регионе. После назначения Алексея Текслера врио губернатора городская администрация отозвала из Гордумы проект документа, изменяющий структуру мэрии.

«Глава города назначен (избран депутатами 26 февраля 2019 года – прим. ред.). Мне была предложена структура и назначения. Я отклонил пока, никаких решений в этой части не принял», - рассказал журналистам Алексей Текслер. Напомним, Владимир Елистратов предложил ввести еще две новых ставки вице-мэров к уже имеющимся в структуре должностям семи заместителей.