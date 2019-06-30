Текслер: Принял решение о строительстве в Уйском ФОКа с бассейном

Глава Челябинской области Алексей Текслер в субботу, 29 июня, посетил с рабочим визитом Уйский муниципальный район, который отмечает 92-летие со дня основания, и принял участие в праздничных мероприятиях.

Свой визит глава региона начал с осмотра передвижного фельдшерско-акушерского пункта и крытого хоккейного корта и пообщался с местными предпринимателями.

Праздник начался в 10 часов. С утра на стадионе «Юность» сельские поселения, входящие в состав района, установили палатки и организовали свою презентацию под единым девизом «Вся жизнь театр». Главу региона встречали как доброго гостя - душевно и с песнями.

На стадионе развернута выставка-ярмарка сельхозпродукции. Алексей Текслер подходил к торговому прилавку, общался с продавцами, интересовался реализуемой продукцией и спрашивал про проблемы.

На стадионе также работали несколько разноплановых площадок: ярмарка мастеров – «Творить – радость дарить», Трапезная (полевая кухня), сюрпризная «О, счастливчик», краеведческая, спортивная, молодежная, «Детский пятачок».

На торжественном открытии праздника Алексей Текслер поздравил жителей с Днем рождения Уйского района. «Вы живете на прекрасной земле с богатым и удивительным прошлым. Вами многое сделано, чтобы район укрепил свои позиции в сельскохозяйственном производстве, переработке, малом предпринимательстве, социальной сфере», - обратился к жителям глава региона.

Алексей Текслер пообещал усилить поддержку района. Дополнительные ресурсы будут направлены проблемные направления – строительство дорог и газификацию. «Я принял решение о строительстве в Уйском физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном», - объявил жителям руководитель области. Район получит на эти цели порядка 160 миллионов рублей из регионального бюджета. Еще 80 миллионов рублей поступит из федерального бюджета в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни».

Подготовительные земельные работы начнутся в 2019 году. Строительство объекта будет завершено в течение двух лет. «Уверен, что через два года мы вместе с вами в такой же праздничной обстановке перережем символическую красную», - сказал глава региона.