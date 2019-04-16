Текслер раскритиковал дороги Копейска

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал состояние дорог в Копейске и на подъезде к городу.

Глава региона посещает сегодня, 16 апреля, с рабочим визитом Копейский городской округ.

«Въезжать в Копейск невозможно, - высказал свои впечатления от дорог Алексей Текслер в разговоре с и.о. главы Андреем Фалейчиком. - Копейское шоссе - как стиральная доска».

Большие претензии у врио губернатора были и к дороге, которая ведет к бывшей шахте «Красная горнячка». Дорога к шахте - огромная помойка.

Врио губернатора попросил Фалейчика обратить внимание на проблему ненадлежащего состояния дорог в городе и навести порядок на дороге, ведущей к шахте. Кроме того, Алексей Текслер дал поручение по дорогам исполняющему обязанности вице-губернатора Сергею Шалю.