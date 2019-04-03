Текслер: Раздельный сбор мусора – будущее Челябинска

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер начал свою вторую ознакомительную поездку по Челябинску с промышленной площадки АО «Втор-Ком», где ведется переработка вторичного сырья.

«Втор-Ком» на сегодня является ведущим российским производителем нетканых материалов, входит в тройку крупнейших в России переработчиков вторичного сырья и поставляет свою продукцию не только российским промышленникам, но и за рубеж. Для Алексея Текслера провели ознакомительную экскурсию по предприятию.

За две недели губернаторства Алексей Текслер успел осмотреть всю мусорную цепочку - от сбора мусора до переработки (он ранее побывал на мусорном полигоне в Полетаево).

По словам главы региона, на сегодня в области стоит задача минимизировать объемы захоронения путем сортировки мусора и его последующей переработки.

«Это предприятие (Втор-Ком) - неплохой пример того, как можно снижать объемы захоронений. Это крайне важно. Это то, ради чего затеяна вся реформа. Будем развивать эти практики», - заявил врио губернатора после осмотра.

По его словам, в Челябинске только по бутылкам объем переработки можно увеличить в пять раз, организовав необходимую сортировку от двора до полигонов.

Как уже сообщало агентство, в соседнем Копейске в 2018 году стали устанавливать евроконтейнеры для раздельного сбора мусора. С 1 января 2019 года они появились и в Челябинске. Одни баки предназначаются для пищевых и прочих отходов, другие – для сухой перерабатываемой упаковки.

По словам Текслера, важно показать жителям, что отсортированный во дворах мусор нигде не смешивается и в таком, «чистом», виде доходит до переработки. Он заметил, что когда не организована сама система переработки, то и раздельный сбор становится неэффективным.

«Я категорически против таких подходов, когда люди стараются, разделяя мусор, а на полигонах он потом смешивается. Люди должны видеть результат своих стараний», - подчеркнул глава региона.

АО «Втор-Ком» также создала эффективно работающую систему обращения с отходами на территории Копейска. Но на сегодня ее мощности используются не в полном объеме. Необходимо загружать производство и увеличивать число аналогичных «Втор-Кому» предприятий.

«Такие предприятия должны находиться недалеко от полигонов. Сортировка - это ключевой аспект мусоропереработки. Важно, чтобы наши жители видели реальное улучшение ситуации. Особенно те, кто живет рядом с полигонами и свалками», - подчеркнул врио главы региона.