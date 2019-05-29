Текслер: Санавиация – необходимая потребность для Челябинской области

В 2019 году Челябинская область вошла в федеральный приоритетный проект «Развитие развитию санитарной авиации». На сегодняшний момент уже приобретено два вертолета санавиации, которые уже сделали первые вылеты и оказали экстренную помощь южноуральцам.

Сегодня, 29 мая, врио губернатора Алексей Текслер познакомился с летающей «скорой» в Челябинской областной больнице, куда в тот момент экстренно вертолетом была доставлена пациентка со сложным переломом из Троицка.

«Федеральная программа существует несколько лет, и Челябинская область не была изначально в этой программе. Считалось, что такой потребности нет (регион 39-й по территории).», - рассказал журналистам глава региона Алексей Текслер.

На своей странице в Инстаграм глава региона отметил, что в ходе ознакомительных поездок по области к нему часто подходили жители с вопросом о невозможности получения экстренной медицинской помощи. «Я оцениваю санавиацию как крайне необходимую потребность для Челябинской области. У нас транспортное плечо до ключевых медицинских центров региона может составлять до 450 километров. И дороги не всегда качественные», - отмечает руководитель области.

Региональные власти сумели убедить федералов и добились включения в федеральный проект. «Это очень важно, что мы смогли этого добиться и доказать необходимость попадания в федеральную программу», - подчеркнул Алексей Текслер.

Из федерального бюджета в течение ближайших лет будет выделено более 300 миллионов рублей. Предполагается и софинансирование из областного бюджета.

«Самое главное – у нас есть 2 современных вертолета, оборудованных медицинским модулем. И они уже решают главную задачу – оперативно доставить в ведущие областные центры (областную больницу Челябинска и больницу Магнитогорска) людей, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи. Работает бригада специального центра медицины катастроф», - рассказал Алексей Текслер.

Главе региона презентовали современную технику и возможности экстренной медицины министр здравоохранения области Сергей Приколотин и руководитель Челябинской областной больницы Дмитрий Альтман. Алексей Текслер осмотрел вертолет, побеседовал с летчиками.

«Когда счёт идет на часы и минуты, доставлять больных будут вертолеты скорой помощи, оснащенные современным медоборудованием. Таких вертолетов два. Они будут базироваться в Челябинске и Магнитогорске, чтобы максимально охватить всю область», - подчеркнул глава региона.

Как отметил Сергей Приколотин, первые вылеты вертолеты санавиации осуществили в мае. Вертолеты санитарной авиации «Ансат» по оснащению не уступают автомобилям скорой помощи класса С и оборудованы реанимационным модулем, что позволяет транспортировать состояниях и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим в самых тяжелых.

«Работая на крайнем Севере много часов налетал на нашей отечественной вертолетной технике. На «Ансате» не летал. Но пилоты хвалят машину с точки зрения управления. И врачи положительно отзываются с точки зрения качественной доставки», - поделился Алексей Текслер.

В планах – от 250 до 500 вылетов в течение года. В основном бригады будут вылетать на вызовы, связанные с острым коронарным синдромом, инсультами и травмами. В случае тяжелых автомобильных катастроф они также будут задействованы для оперативной эвакуации пострадавших.

«Количество вылетов на год рассчитано, исходя из того объема средств, который выделяет федеральный бюджет и софинансирует область. Но как только в течение года мы будем видеть, что потребность в увеличении есть, то будем добавлять средств, чтобы машины могли работать постоянно для оказания помощи нашим пациентам», - подчеркнул Алексей Текслер.