Текслер – ветеранам: Челябинская область начинает разворот в сторону насущных проблем

Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с ветеранским активом региона, обсудил с представителями старшего поколения насущные проблемы и заверил, что их поддержка будет продолжена в полном объеме.

Председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков, открывая встречу, напомнил главе региона, что в области проживает более миллиона пенсионеров. Это каждый третий житель региона. По его словам, сегодня в резиденции собралось созвездие областной ветеранской организации – руководители всех городских и районных Советов ветеранов, представители первичек.

«С первых дней своей деятельности Алексей Леонидович проявил живой интерес к деятельности ветеранской организации, проблемам пенсионеров», - констатировал руководитель областной ветеранской организации.

Алексей Текслер в начале своего вступительного слова подчеркнул значимость ветеранского движения и важность предложений, которые исходят от старшего поколения. Глава региона отметил, что опыт старшего поколения был и будет востребован в любые периоды жизни, а сам он постоянно встречается со своим 95-летним дедушкой- фронтовиком и подзаряжается энергией от общения с ним.

«В Челябинской области ветеранское движение традиционно сильное и массовое. В нашей области более 2 тысяч 400 ветеранских организаций. Это мощный канал прямой обратной связи со всеми городами и районами области, - констатировал Алексей Текслер. - Ветераны могут и должны влиять на принятие решений, акцентировать внимание на наиболее значимых вопросах. И что особенно важно – осуществлять общественный контроль за исполнением принятых решений».

Глава региона заверил ветеранов, что правительство области Правительство региона будет и дальше поддерживать Челябинский областной совет ветеранов. Он считает, что необходимо увеличить объем субсидирования организации. «Нам также важно, чтобы социальные инициативы были максимально понятны и востребованы, - отметил Алексей Текслер. - Сегодня область начинает разворот в сторону насущных проблем, с которыми южноуральцы сталкиваются каждый день».

Глава региона рассказал, что поддержка ветеранов останется в числе приоритетных задач областной власти. «Область выполняет и будет выполнять все взятые социальные обязательств в полном объеме», - заверил Алексей Текслер.

Сохранены все основные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, вдовам воинов, труженикам тыла. Будет продолжена адресная поддержка в части текущего и капитального ремонта жилья, установки газового оборудования, перехода на цифровое вещание. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на санаторно-курортное лечение ветеранов.

В 2019 году принято решение об индексации с 1 июля 2019 года на 15 процентов ежемесячных выплат ветеранам труда Челябинской области. Сумма выплаты составит чуть более тысячи рублей в месяц. В регионе это звание имеют более 150 тысяч жителей. «Мы идем на эти дополнительные меры поддержки еще и потому, что поставили перед собой важную задачу повышения реальных доходов южноуральцев, - пояснил глава региона. -. В целом с учетом интересов ветеранов в области принимается каждая третья социальная программа. Мы этот тренд сохраним и там, где нужно, усилим».

Алексей Текслер рассказал, что ему поступает немало обращений от людей старшего поколения. Среди наболевших вопросов медицина, состояние коммунального хозяйства, благоустройство, транспорт, экология. Правительство завершает формирование перечня мер по всем ключевым направлениям. Часть проблем планируется решить уже в этом году. В частности, выделены дополнительные средства на благоустройство улиц, дворов, скверов.

Актуальными остаются вопросы с доступностью и качеством медицинском помощи в малых городах и сельских районах. Алексей Текслер пообещал ветеранам, что никакой оптимизации учреждений здравоохранения в области больше не будет. Существующую проблему дефицита кадров планируется решать, в том числе, в рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Дополнительно разрабатывается программа по обеспечению жильем молодых врачей и врачей дефицитных специальностей, чтобы привлекать их на работу на местах.

Принято решение более оперативно строить новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). «В этом году поставлена задача запустить 24 новых ФАПа. На дальнейшие годы запланировано строительство еще 100 объектов, включая офисы врачей общей практики», - обозначил перспективы глава региона.

Не обошлось на встрече и без вопроса на злободневную тему – экологию. Алексей Текслер напомнил, что Госдума утвердила в первом чтении законопроект о квотировании выбросов в крупных промышленных центрах (инициатором проекта закона стала Челябинская область). Действуют программы по рекультивации свалок и переходу на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Помимо этого, гпо мнению главы региона, области нужен свой экологический ГОСТ, который поможет улучшить ситуацию в индустриальных городах и подойти к решению экологических проблем комплексно.

Ветераны также поинтересовались, как будут решаться вопросы газификации сел, грантовой помощи общественным организациям. Прозвучала просьба о расширении субсидирования авиарейсов из Челябинска на юг и в другие регионы России.

Фото пресс-службы губернатора