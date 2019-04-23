Текслер: Все вместе мы сможем сделать экологию Магнитогорска лучше

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил сегодня, 23 апреля, с рабочим визитом на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Глава региона посетил несколько производственных площадок комбината. Состоялась двусторонняя встреча с председателем Совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым и совещание с руководством комбината.

Алексей Текслер вместе с Виктором Рашниковым осмотрел комплекс по производству толстолистового горячего проката «Стан-5000», комплекс холодной прокатки «Стан-2000», строительную площадку аглофабрики № 5 и доменную печь № 1.

«Проекты, которые сегодня реализуются на комбинате, - комплексные. Они направлены не только на повышение эффективности производства, но и на снижение объемов вредных выбросов. Большинство проектов основано на принципах закрытия старых производств и возникновение новых, высокоэффективных и экологичных производств», - отметил Алексей Текслер.

Строительство новой аглофабрики производительностью 5,5 миллиона тонн в год позволит обеспечить доменный цех высококачественным агломератом и снизить себестоимость чугуна. На днях состоялся рабочий запуск агломерационной машины №1, которая выдала первый агломерат для доменного цеха.

Аглофабрика №5 будет оснащена 19 природоохранными объектами. Реализация этого проекта позволит существенно снизить воздействие на окружающую среду. С пуском новой будет выведена из эксплуатации и законсервирована морально и физически устаревшая аглофабрика №4.

В июле 2018 года на ММК завершилась реконструкция доменной печи №1. Новое оборудование также существенно снижает экологическую нагрузку на окружающую среду. Всего ММК намерен вложить в проекты экологической направленности более 38 миллиардов рублей в срок до 2025 года.

Алексей Текслер также рассказал, что в ходе двухсторонней встречи и общего совещания с руководством ПАО «ММК» были затронуты наиболее важные для муниципалитета темы.

«В первую очередь мы говорили о задачах в части улучшения экологической обстановки, которую перед нами поставил Президент РФ Владимир Путин», – отметил Алексей Текслер.

На встрече договорились об ускорении реализации ряда экологических проектов, чтобы улучшение ситуации произошло быстрее, чем было запланировано изначально.

«На встрече достигли договоренности, что ещё один экологический проект по замене коксовых батарей будет реализован раньше намеченных сроков - в 2021 году будет запущена первая очередь», - сообщил Виктор Рашников. - Кроме того, мы ускорим график работы, касающийся других значимых объектов».

Виктор Рашников отметил, что комбинат с 2015 года участвует в программе «Чистый город», которая позволит к 2024 году значительно улучшить экологию Магнитогорска. «К 2024 году мы должны жить в городе, где ПДК соответствуют всем нормативам», - подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК».

На встрече также обсудили проекты городской среды, в частности, парк «Притяжение». «Это отличный проект городской среды, который позволяет одновременно и решить вопросы качественного проживания граждан и развития социальной инфраструктуры, спорта, здравоохранения», - высказал свое мнение глава региона. По его словам, такие проекты реализуются свидетельствуют о заинтересованности комбината развивать не только промышленность, но и городскую и социальную сферу.