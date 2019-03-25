Текслер: Вы видели, как мы прыгали по лужам? Это даже небезопасно

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу администрации Челябинска и выбранных властями подрядчиков по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

Алексей Текслер посетил сегодня сквер на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, где вынужден был в туфлях пробираться по глубоким и грязным лужам, побывал в одном из дворов, повстречался с жителями.

По его словам, на дворовых территориях необходимо не только разово проводить работы по благоустройству, но и в последующем заниматься в постоянном режиме содержанием территории. «Очевидно, те подрядчики, которых город выбирает, что содержать в надлежащем состоянии территории города с этим не справляются», - сделал вывод врио губернатора после увиденного.

Алексей Текслер выразил недоумение, почему все дорожки в скверах завалены снегом, даже если учесть тот факт, что снегу зимой выпало много. Кстати, эти же вопросы челябинцы задавали городской власти в течение всего зимнего периода. И не только по скверам, но также по тротуарам и по дворовым территориям (где сейчас на большей части можно передвигаться лишь по воде и льду).

«Снег, наверное, надо чистить, - сказал Алексей Текслер, не понимая, почему такая простая мысль не пришла в голову местным чиновникам и подрядчикам. - Вы видели, как мы на Комсомольском проспекте бегали по лужами?! Это даже небезопасно».

Глава региона предположил, что у города может не хватать техники для уборки. Но с этим вопросом надо разбираться отдельно. И при необходимости, оказать помощь.

По мнению врио губернатора, на сегодня власти Челябинска должны отдавать приоритет большим городским пространствам, центральным улицам, экологическим зонам и паркам, «Чтобы сразу было видно, что жизнь улучшается, - подметил Текслер и добавил. - Про дворы тоже не стоит забывать».