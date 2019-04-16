Текслер выполнил обещание и приехал лично оценить оснащенность Копейска спортобъектами

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер выполнил данное им копейскому журналисту обещание разобраться с дефицитом спортивных объектов в городе.

Сегодня, 16 апреля, глава региона приехал в Копейск, чтобы осмотреть «скелет» физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводят уже более 10 лет.

Как уточнили в администрации Копейского городского округа, ФОК возводится на перекрестке улиц Гольца и Жданова. Здание признано годным к завершению строительства, однако у мэрии нет средств на завершение работ на объекте.

Глава Копейска Андрей Фалейчик, встречавший врио губернатора сказал, что в городе, где живёт 150 тысяч человек, нет ни одного специализированного спортивного учреждения. Дети занимаются либо в секциях при школах, либо в Челябинск ездят.

Бюджет Копейска составляет 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Общий объем финансирования строительства ФОКа составляет 180 миллионов рублей, 56 миллионов рублей уже освоено. Подведены сети, инженерные коммуникации.

Алексей Текслер поручил главе оптимизировать стоимость ФОКа, откорректировать проектно-сметную документацию. «Нужно наиболее эффективное решение найти. Чтобы был мини-футбол, был универсальный зал, где можно заниматься волейболом, баскетболом и, соответственно, всеми другими видами спорта, - пояснил врио губернатора и уточнил. - Естественно, речь в первую очередь идёт о детском спорте».

Текслер предложил посмотреть опыт Сатки посмотреть, где физкультурно-оздоровительный комплекс был построен за меньшие средства.

Андрей Фалейчик заверил главу региона, что администрация откорректирует проект и представит всю необходимую документацию.

«Параллельно учитывайте, что у вас ноль спортивных объектов. Надо обязательно принять максимально быстро решение по ФОКу», - распорядился Алексей Текслер.

Врио губернатора пообещал, что рассмотрит варианты выделения необходимых средств из регионального бюджета для завершения строительства.