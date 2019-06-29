Текслер: Я начинаю собирать «Команду Челябинской области»

Глава Челябинской области Алексей Текслер собрался провести кадровую революцию в регионе и объявил о старте нового проекта.

«Я даю старт новому кадровому проекту и приглашаю принять участие в конкурсе всех, кто осознает ответственность за будущее, верит в себя и в Челябинскую область», - объявил глава региона. Победители конкурса смогут претендовать на руководящие должности в органах власти, достойные кандидаты будут включены в резерв управленческих кадров области, получат возможность профессионального развития.

Старт кадровому проекту «Команда Челябинской области» был дан на встрече с участниками конкурса «Лидеры России».

На встрече присутствовали победитель и участники первого сезона – Максим Абушаев, Антон Уфимцев, Дмитрий Брейгин. Второй сезон представили победитель Виктор Гневашев (его социальный проект «Сердце Лидера» назвали лучшим) и полуфиналист Юрий Болдырев.

Участники представили Алексею Текслеру свои социальные проекты, разработанные на всероссийском состязании. Были предложены инициативы по конкурсу благоустройства, обращению с безнадзорными животными и участию в контроле за качеством выполнения дорожных работ. Алексей Текслер положительно оценил ряд идей и предложил участникам встречи присоединиться к реализуемым в регионе проектам.

«Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Это позволит реализовать уже начатые проекты и генерировать новые», - отметил глава региона.

«Здорово, что в каждом из нас Алексей Леонидович видит перспективу. А мы в свою очередь готовы сделать вклад в будущее Южного Урала», – поделился командир Челябинского областного студенческого отряда Юрий Болдырев.

«Мы продолжаем работу в рамках регионального компонента «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Он в том числе направлен и на поддержку будущих участников конкурса от области. Помощь, консультации, организация различных мастер-классов смогут сыграть свою роль в полноценной подготовке к третьему сезону, - рассказал один из участников «Лидеров России» Вадим Бобровский, исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Челябинской области. - Но еще мы видим в этом вклад в развитие нашего региона. Ведь это повлияет на формирование и улучшение кадрового потенциала области повсеместно».

Алексей Текслер рассказал, что в ближайшее время предстоит выполнить большой объем работы, направленной на повышение качества жизни южноуральцев. «Это программы по улучшению экологической ситуации, проекты по поддержке малого бизнеса, развитию производства, здравоохранения, образования, - поделился глава региона. - Мы предполагаем запустить целый ряд экспериментальных кадровых проектов: образовательных, оценочных, молодежных». Один из таких масштабных проектов – «Команда Челябинской области».

Главная цель проекта – отобрать перспективные кадры, которые в дальнейшем будут предложены на должности руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти, руководителей учреждений и организаций области.

В конкурсе могут принять участие совершеннолетние россияне, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. Конкурсантам необходимы организаторские навыки, лидерские качества, умение работать в команде и быстро усваивать новые компетенции.

«Для финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» будут действовать специальные условия участия в этом конкурсе», - подчеркнул Алексей Текслер. Они смогут миновать дистанционный этап конкурсного. Надо будет только подать заявку и пройти профессиональное интервью.

Конкурс пройдет в три этапа. Дистанционный этап будет проходить месяц - с 28 июня по 28 июля. В этот период намечена регистрация участников, прохождение дистанционных заданий, общее тестирование.

Очный этап запланирован на 5 августа - 1 сентября. В эти дни участники пройдут психологическое тестирование, профессиональное собеседование.

Финальный этап запланирован на период 1 по 5 сентября. Будут подведены итоги конкурса, заседание экспертного совета и торжественное награждение финалистов.

Фото пресс-службы губернатора