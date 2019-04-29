Текслер: Я бы сейчас не делал громких заявлений по Конгресс-холлу

Дальнейшая судьба общественно-делового центра (конгресс-холл), который возводится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года на двух берегах реки Миасс, пока остается под большим вопросом.

Напомним, для реализации этого масштабного проекта предыдущий губернатор создал в октябре 2017 года хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Его учредителями выступили Челябинская область (300 миллионов рублей), ЮУ КЖСИ (1 миллион рублей) и Виталий Передерий (10 тысяч рублей), который и возглавил ХП. В апреле 2018 года регион инвестировал в партнерство еще 3 миллиарда 293,87 миллиона рублей. Общая стоимость проекта изначально предполагалась порядка 9 миллиардов рублей, в ходе строительства она выросла более чем в два раза. В феврале 2018 года проект откорректировали. В марте в области сменился руководитель региона. В апреле на стройплощадке Конгресс-холла произошел пожар.

Врио губернатора Алексей Текслер в интервью ИТАР-ТАСС заявил, что конгресс-холл не будет задействован в мероприятиях саммита.

А до принятия окончательного решения глава региона держит ход этой и других строек к саммитам на своем контроле: на объектах по его распоряжению установлены видеокамеры, ему ежедневно докладывают о количестве техники и рабочих на стройке, присылают фотографии. Верный своим принципам (быть ближе к народу) врио губернатора, приезжая на стройплощадки, общается не только с начальниками, но и с рабочими. «Я пока работаю в той системе координат, которая есть, но уже принимаются отдельные решения в части конкретной ответственности за конкретный объект», - рассказал Алексей Текслер.

Предыдущий руководитель области планировал продолжить вливания из областного бюджета для продолжения строительства (инвестор так и не был найден), но у действующего главы региона нет уверенности, что это правильное решение. По его мнению, бюджетные ресурсы нужно сконцентрировать для решения иных более важных задач. «Я считаю, что для такого рода проектов точно должны быть инвесторы, но их нет», - высказал свою точку зрения Алексей Текслер.

Врио губернатора пока не принял окончательных решений по дальнейшей судьбе этой масштабной стройки. «Я бы сейчас не делал громких заявлений по Конгресс-холлу. Я продолжаю изучать эту ситуацию с разных сторон. Пока решения еще нет», - заявил Алексей Текслер.