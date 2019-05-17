Территория возле озера Горькое, где собираются возвести коттеджи, не предусмотрена для дачного строительства

Сегодня, 17 мая, Общественная палата Челябинской области собрала участников рабочей группы на круглый столпо вопросу сохранения памятника природы регионального значения озеро Горькое, которое расположено в селе Хомутинино. Из-за продажи земель под строительство коттеджей ему грозит исчезновение.

Озеро Горькое находится в полукилометре от села Хомутинино. Его воды целебны. Грязи и минеральные источники водоема помогают в профилактике и лечении заболеваний костно-мышечной системы, системы кровообращения, иммунной системы, органов дыхания, нервной системы, кожных болезней и заболеваний мочеполовой сферы. В список гидрогеологических памятников областного значения этот бесценный водоем в Увельском районе включили в 1969-м году. Такое решение позволило уберечь Горькое от загрязнения и полного уничтожения, а также сохранить уникальные целебные свойства его вод.

Однако, в 2016 году рядом с озером началась продажа земельных участков под строительство. У земельного квартала под дачную застройку появилось название – «Земля мечты». Предприниматель Максим Саночкин купил земли у собственников, сделал проект межевания и начал продавать их. Всего может быть построено около 600 домов. А строительство центральной канализации, по словам самого застройщика квартала Максима Саночкина, слишком затратная процедура, брать которую на себя предприниматель ранее не планировал. Он уверен, что можно обойтись выгребными септиками. А ведь именно этот вопрос больше всего волнует местных жителей. Выгребные септики в большом количестве, уверены они, представляют угрозу для экологии, так как существует опасность слива отходов в лес и озеро. Также местные жители выразили опасение, что рядом с памятником природы будет не дачный поселок, как заявлял изначально собственник земель, а коттеджный. Земельные участки здесь уже покупают не только жители Челябинской области, но и соседнего Казахстана.

Первого марта по просьбе инициативной группы местных жителей члены Общественной палаты уже собирались. Тогда все заинтересованные стороны взяли паузу на обдумывание возможных путей решения вопроса. Сегодня, чтобы высказать свои предложения, за круглым столом вновь собрались представители прокуратуры, администрации Увельского района, застройщик и местные жители. А также ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и органы государственной власти.

«Я обращаюсь к инвестору. Вы готовы гарантировать, что на этой земле будут именно сады? Что это будет именно дачный поселок, а не коттеджный?», - поинтересовался председатель Общественной палаты региона Олег Дубровин.

«Я продаю землю по пять тысяч рублей за сотку. У меня уже есть 109 покупателей. Они не такие и богатые, они в рассрочку расплачиваются. Только один из них достаточно богат, чтобы построить тут коттедж. Одна треть домов – это будет именно садовые домики», - пытался убедить всех предприниматель Максим Саночкин.

Однако местные жители с этим не согласились.

«Нас убеждали, что будет дачное строительство, о капитальных домах речи и не шло. Но это не так. Это памятник природы. Рядом находится Хомутининский бор. Застраивая территорию, мы закрываем все возможности для развития», - отметил член инициативной группы Альберт Гурман.

Насколько законно идет освоение квартала дачной застройки возле озера Горькое заинтересовалась прокуратура, которая провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в администрации Увельского района. В ходе проверки выяснилось, что в соответствии с генеральным планом села Хомутинино территория для размещения квартала дачной застройки «Земля мечты» относится к землям общедолевой и частной собственности, не предусмотренной для дачного строительства. Вместе с тем, в соответствии с правилами землепользования она относится к зоне ведения дачного хозяйства. Главе Увельского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«Привести в соответствие правила землепользования и застройки Хомутининского сельского поселения, утвержденные собранием депутатов Увельского района от 17.10.2013 № 65 и генеральный план Хомутининского сельского поселения, утвержденный решением собрания депутатов Увельского муниципального района от 13.12.2012 № 80. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц», - говорится в представлении прокурора Увельского района Максима Прядко.

«Есть предписание прокуратуры, мы приводим генеральный план в соответствии с действующим законодательством. Данная территория числится, как садовое товарищество. Все эти земли на кадастровом учете у нас стоят», - сказала начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского района Ирина Суркова.

Местные жители также отметили, что строительство домов ведется с нарушением природоохранного законодательства. Часть из них попадает в природоохранную зону – от дома до берега меньше ста метров.

«Давайте смотреть правде в глаза. Это не дачный поселок будет, а коттеджный. Если бы тут появились сады, то пусть бы и стояли как временные объекты, а если капитальные, то нужно соблюдать все необходимые законы», - отметил Олег Дубровин.

«Если здесь будет построен крупный поселок без инфраструктуры, центральной канализации и ливневок, то стоки будут уходить в озеро. Но у нас нет рычагов, чтобы повлиять на это, потому что памятником природы считается только озеро. Единственный выход – выходить с предложением изменить границы охраняемой зоны. Процедура сложная и непростая, необходимо научное обоснование, а стоит это все недешево», - сказал исполняющий обязанности директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Дмитрий Скорынин.

Бизнесмен продолжал стоять на своем, что провести сюда центральную канализацию – нереально.

«Реально невозможно построить центральную канализацию, а только септики. Вот когда все будет застроено, то тогда можно будут попробовать запроектировать», - отметил Максим Саночкин.

Присутствующие на встрече тут же вспомнили, что именно по такому же сценарию застраивались берега озера Тургояк и Шершни.

«Нужно разработать сначала центральную канализацию, а только потом продавать объекты. А то у нас получается, что инвестор у нас не может и не хочет. Дорого ему это. Подход из разряда, «как всегда». Шершни десять дет назад так застраивали. Вы получаете прибыль, а почему все остальное за вас государство должно делать? Если бы вы бесплатно раздавали земли, то тогда можно было бы попросить муниципалитет с канализацией помочь. Давайте переходить в договорную плоскость. Никто не считает ваши деньги, но хотелось бы, чтобы с экологией все было хорошо и с канализацией. Нужно контролировать строительство этих объектов. Мы уже сейчас понимаем, что владельцы участков не будут никаких выгребных ям делать», - подчеркнул Олег Дубровин.

На встрече прозвучало также предложение продавать земельные участки с готовыми выгребными септиками. Стоимость земли, конечно, вырастет, но тогда будет гарантия, что собственники точно будут вызывать ассенизаторские машины для их очистки. Также прозвучала инициатива о присвоении озеру Горькое статуса курортной зоны, так, как, к примеру, было сделано с озером Кисегач. Мероприятия по спасению озера Горькое будут продолжены.