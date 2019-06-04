У двух южноуральских школьников аннулированы результаты ЕГЭ по русскому языку

В ходе единого государственного экзамена по русскому языку за попытку списать были удалены два участника – в Нагайбакском районе и Челябинске. Результаты экзамена для этих школьников аннулированы.

Третьего июня более 13,7 тысяч человек приняли участие в едином государственном экзамене по русскому языку. 296 участников сдавали русский язык в форме государственного выпускного экзамена.

«В ходе экзамена по русскому языку за попытку списать были удалены 2 участника – в Нагайбакском районе и городе Челябинске. Результаты экзамена для этих участников аннулированы. Ещё раз напоминаю, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру», – прокомментировал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Продолжительность экзамена по русскому языку составила три с половиной часа. Участникам требовалось выполнить 26 заданий с кратким ответом и написать сочинение.

Отметим, что русский язык является одним из двух обязательных учебных предметов, необходимых для получения аттестата в 11-х классах. Результаты данного экзамена также обязательны при поступлении в вузы на все специальности. Минимальное количество баллов по русскому языку для получения аттестата – 24 балла, для поступления в вуз – не менее 36 баллов.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 20 июня.