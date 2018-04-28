Участники круглого стола обсудили проблемы безнадзорных животных

Челябинск остро нуждается в методике ОСВВ: других действенных способов гуманно сократить численность безнадзорных животных просто нет нет. К такому выводу пришли сегодня, 28-го апреля, участники круглого стола, инициированного региональной Общественной палатой. Методика «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ), считают представители рабочей группы ОП, - единственный реальный способ снижения численности кошек и собак на улицах города.

Однако пока Южный Урал по методике ОСВВ не работает: животные не возвращаются в естественную среду обитания, а пристраиваются волонтерами. Но и это зоозащитники считают хорошим показателем: еще год назад о таком результате можно было лишь мечтать, большая часть животных, отловленных «ГорЭкоЦентром» в рамках муниципального контракта, погибала в ветприемнике, так и не дождавшись, когда им найдут хозяев. Изменить ситуацию удалось только после создания при Общественной палате Челябинской области специальной рабочей группы. Благодаря усилиям ее членов, в челябинском учреждении было увеличено количество вольеров, отменена эвтаназия.

Этого не скажешь о других территориях региона. По словам начальника отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Ольги Грачковой, в большинстве муниципалитетов нет никаких приютов, животные умерщвляются на месте. Озвученная информация вызвала негативную реакцию присутствующих. Член ОПРФ, член Общественной палаты Челябинской области Феликс Панов отметил, что такой метод работы, к сожалению, сегодня широко распространен не только на территории Южного Урала, но и по всей стране. Спикер пообещал поднять эту тему на площадке Общественной палаты Российской Федерации.

Также участники круглого стола обсудили актуальную тему карантирования. По мнению некоторых из них, в «ГорЭкоЦентре» необходимо усилить контроль за больными животными - не допускать подселение инфицированных кошек и собак в вольеры со здоровыми, чтобы предотвратить массовую гибель. Был затронут и вопрос о недостатке в учреждении ветеринаров. Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дуровин предложил использовать для решения этой проблемы кадры ОГБУ «Челябинская ветстанция». Директор МУП «ГорЭкоЦентр» Игорь Галичин и начальник ОГБУ «Челябинская ветстанция» Александр Дегтярев договорились обсудить такую возможность.

Кроме того, участники встречи обратились к руководству «ГорЭкоЦентра» с просьбой своевременно утилизировать трупы животных и для этого установить четкий график вывоза их из холодильника.

Еще одной темой дискуссии стал вопрос лечения и вакцинирования животных. По мнению члена рабочей группы ОП по безнадзорным животным Полины Кефер, отловленным четвероногим необходимо колоть комплексные вакцины, включающие в себя наиболее распространенные и опасные инфекции. В ближайшее время зоозащитники намерены решить вопрос финансирования этих затрат.

Также звучали реплики о необходимости создания в Челябинске альтернативного приюта для безнадзорных животных. Проработкой всех деталей этого проекта займутся члены рабочей группы при Общественной палате Челябинской области.

Пока отловленные с городских улиц четвероногие томятся в ветприемнике ГорЭкоЦентра, надеясь на чудо – встречу с ответственным хозяином, который заберет их домой, будет любить и заботиться о них. Если вдруг именно вы захотите подарить кому-то из животных, находящихся в отлове, дом, то проходите по ссылке (в официальной группе «Помощь животным из ветприемника ГЭЦ» есть и замечательные фотографии четвероногих, и их описание) и общайтесь с администраторами. Обратная связь обязательно будет.

Фото из группы «Помощь животным из ветприемника ГЭЦ»