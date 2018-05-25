Уникальный КАМАЗ вручили в помощь медикам

В распоряжении Челябинского территориального центра медицины катастроф теперь появился единственный в России передвижной автономный медицинский комплекс на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ.

Общая стоимость передвижного автономного медицинского комплекса составила почти 14 миллионов рублей. Средства на приобретение выделены из областного бюджета.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, ходовые характеристики машины позволяют ей передвигаться в сложных дорожных условиях и вне дорог. Автомобиль обеспечивает возможность одновременного оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации до 6 носилочных больных, в том числе до 4 реанимационных.

«С учетом того, что территория области непростая, проходит много крупных мероприятий, в том числе в отдаленной от больших городов местности, этот комплекс решает сразу ряд задач. Он может автономно осуществлять дежурства и оперативно оказывать достаточно широкий спектр медицинской помощи, в том числе специализированной, – рассказал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин. – Разумеется, этот комплекс поучаствует в обеспечении саммитов ШОС и БРИКС, так как может выполнять функции и скорой помощи, и передвижного стационара».

На борту расположились 4 комплекта аппаратуры жизнеобеспечения, портативный аппарат УЗИ-диагностики угрожающих жизни состояний, предусмотрены запас медицинского кислорода, медицинские укладки, система воздушной дезинфекции. Для связи и сбора информации здесь работают два ноутбука и четыре портативных радиостанции, а также система позиционирования ГЛОНАСС. Дополнительно КАМАЗ оснащен амбулифтом для подъема и спуска носилочных больных в корме модуля, каркасным съемным тентом для развертывания приемно-сортировочного поста.

В кузове автомобиля расположен сообщающийся с медицинским блоком служебный отсек с двумя спальными местами для персонала, вакуумным туалетом, умывальником, микроволновой печью. Продолжительность автономной работы определяется только запасом ГСМ и воды.