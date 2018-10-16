«Уралкуз» поддержал акцию неделя без турникетов

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») принял участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов» и пригласил желающих посетить градообразующее предприятие. На заводе с экскурсией побывали студенты Чебаркульского профессионального техникума, сообщает пресс-служба компании.

О строительстве, становлении и модернизации производства студентам техникума рассказал председатель Совета ветеранов «Уральской кузницы» Вадим Лильбок. С особым интересом первокурсники слушали о подвигах рабочих завода в годы Великой Отечественной войны. Ребята узнали о востребованности рабочих профессий сегодня. Будущие кузнецы, токари и электромонтеры после окончания техникума намерены работать по специальности.

«Уральская кузница» участвует во всероссийской акции «Неделя без турникетов» второй раз. В апреле этого года на градообразующем предприятии уже побывали чебаркульские школьники. В планах продолжить работу по привлечению молодежи на завод.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» стартовала 15 октября 2018 года. Организаторы хотят привлечь внимание молодого поколения к отечественным предприятиям, работающим в стратегически важных отраслях промышленности, и популяризовать профессии, востребованные на региональном рынке труда.