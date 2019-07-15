В аномальную жару челябинцы не увидели на улицах поливальных машин

Челябинцы изнывают от аномальной жары. Вот уже несколько дней столбик термометра местами держится на уровне 40-градусной отметки. Но поливальной техники на улицах города нет.

В связи с аномальной жарой в Челябинске увеличилось количество вызовов бригад скорой помощи на городские пляжи. Об этом сегодня, 15 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации сообщила начальник управления здравоохранения администрации Наталья Горлова.

Также, по ее словам, медики контролировали количество пострадавших, которые обратились за медпомощью в связи с перегревами и тепловыми ударами. Обращения поступили от 13 человек. Обычно, чтобы в условиях аномальной жары людям дышалось легче, коммунальные службы выводят на улицы всю поливомоечную технику для полива дорог и аэрации воздуха. Так, к примеру, делают в Москве. Днем, когда жара достигает своего пика, дороги поливают каждые два часа. Это делается для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание людей на улицах города. Челябинцы ни одной поливальной машины в эти дни так и не увидели.

Исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова поинтересовалась на аппаратном совещании, а мылись ли в выходные тротуары в городе.

«Да, убирали, подметали и мыли те улицы, которые у нас в контракте», - отрапортовал директор по строительству и эксплуатации автодорог Челябинска компании «Южуралмост» Алексей Струговец.

На каких улицах города можно было увидеть поливальные машины, Алексей Струговец не уточнил. Наталья Котова попросила охватывать и те территории, которых нет в контракте.