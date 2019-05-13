В Чебаркульском бору на государственные средства построят партизанскую деревню

Работа «Партизанская деревня» регионального экологического центра «Наш дом» (Челябинская область) одержала победу в федеральном конкурсе грантов в номинации «Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций».

Средства будут направлены на создание исторического комплекса в бору Чебаркуля и проведение «живых уроков» для учащихся школ Челябинской области.

«Мы очень рады, что наша идея была оценена и теперь можно начать работать над ее реализацией. Создание комплекса «Партизанская деревня» позволит не только проводить для детей занятия по истории Отечества, но и через рассказы о быте партизан в годы войны знакомить ребят с правилами поведения в лесу, географией и биологией. Такой формат сможет пробудить у школьников интерес к этим предметам», - отметил председатель центра Александр Желавский.

В 2019-м году на участие в конкурсе поступило 418 заявок из 73-х регионов страны. Это рекордное число за все годы проведения конкурса. До экспертной оценки было допущено 375 заявок. Победу одержали 42 организации, общая сумма грантов составляет 43,5 миллиона рублей.

Конкурс на предоставление грантов НКО на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию проводится Росмолодежью и Роспатриотцентром с 2016-го года в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы», сообщает пресс-служба регионального минобра.