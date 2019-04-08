В ЧелГУ возродят факультет башкирской филологии

В Челябинском государственном университете возродят факультет башкирской филологии. Об одобрении предложения регионального постпреда Башкортостана Амура Хабибуллина заявила ректор ЧелГУ Диана Циринг. Радостную новость она объявила во время торжественного мероприятия, посвященного столетию республики Башкортостан.

Как сообщает пресс-служба вуза, первая часть мероприятия была посвящена созданию ассоциации башкирских общественных организаций Челябинской области, которая будет объединять интересы всех национально-культурных центров башкир Южного Урала.

По решению участников конференции председателем ассоциации избран кандидат педагогических наук Рауль Асатулин. В Челябинской области его знают как общественника, стоявшего у истоков башкирского движения.

На конференции также чествовали тех, кто своим каждодневным трудом вносит большой вклад в развитие башкирского народа. Так, благодарности от всемирного курултая удостоилась главный редактор СМИ «Уралым» Нурия Иксанова. Накануне журналистка обратилась к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с предложением о встрече и готовности принести пользу в области национальной политики.

Также на конференции тайным голосованием выбрали делегатов на V всемирный курултай, который состоится в июне этого года в Уфе. Учитывая, что Челябинская область является вторым регионом Российской Федерации по численности башкир, проживающих за пределами республики, южноуральцам выделили дополнительные места. Около десяти человек, помимо основных 54-х делегатов, поедут на главный съезд башкир в качестве почетных гостей.

Фото пресс-службы ЧелГУ