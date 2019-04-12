В Челябинске 1 мая начнут работать садовые маршруты

В Челябинске 1 мая, с наступлением садоводческого сезона, приступят к работе традиционные сезонные автобусы. На некоторых из них изменились номера, трасса движения и класс подвижного состава.

Маршрут № 36с теперь будет работать под номером 26с с маршрутом следования «КБС - Сад Металлист». № 58с «Чистопольская - Сад Трубопрокатчик 3» изменится на номер 38с, а маршрут № 85с «Железнодорожный вокзал - Сад Кристалл» будет курсировать под номером 90с.

Маршрут № 77с в этом году будет работать под номером 60с, начинать свое движение от автобусного парка, следовать по Солнечной, Комсомольскому проспекту, Чичерина, далее по прежней трассе до сада Вишневый.

На сезонные городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах. Льготные категории граждан - социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента. Стоимость билета за наличный расчет составит 23 рубля, при оплате проезда транспортной карте – в зависимости от суммы пополнения. Есть возможность для приобретения единого пересадочного билета на 60 и 90 минут, сообщает пресс-служба городской администрации.

По маршруту № 25с «ДК Строителей - Сад Искра - сад Ферросад» будет ходить шесть автобусов малого класса (12 рейсов в день).

По маршруту № 26с «КБС - Сад Металлист» - два автобуса большого класса (восемь рейсов в день).

По маршруту № 37с «Железнодорожный вокзал - Сад Жилищник» будут ходить два автобуса большого класса (восемь рейсов в день).

По маршруту № 38с «Чистопольская - Сад Трубопрокатчик 3» - два автобуса большого класса (12 рейсов в день).

По маршруту № 57с «Мамина - станция Межозерная» - шесть больших автобусов (15 рейсов в день).

По маршруту № 60с «Автобусный парк - Сад Вишневый» будут ходить два автобуса большого класса (12 рейсов в день).

По маршруту № 67с «Областная больница - Сад Вишневый» - два больших автобуса (12 рейсов в день).

По маршруту № 70с «Чистопольская – Сад Трубопрокатчик 2» будут ходить два больших автобуса (десять рейсов в день).

По маршруту № 84с «ДК Строителей - Сад Надежда» - два автобуса малого класса (шесть рейсов в день в будни, восемь рейсов в день в выходные).

По маршруту № 90с «Железнодорожный вокзал - Сад Кристалл» будут ходить три больших автобуса (восемь рейсов в день).

По маршруту № 93с «ДК Строителей - Сад Авиатор 2» - два больших автобуса (шесть рейсов в день).

Расписание движения пассажирских автобусов по садовым маршрутам будет размещено на сайте городского транспорта после 25-го апреля.