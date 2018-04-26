В Челябинске из-за оптимизации больниц образовались огромные очереди за талонами

Сегодня ранним утром, 26 апреля, в челябинской областной клинической больнице №4 образовалась огромная очередь в регистратуру. Пациенты занимали очередь еще с улицы.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, на днях произошло присоединение ОКБ №4 к ОКБ №3. В связи с этим возникла необходимость переноса дистанционных систем. Поэтому на сайте талон к врачу получить нельзя. Пациентам приходится приходить за ним лично в регистратуру.

«Это явление носит временный характер. Сейчас проводятся работы, в ближайшее время проблема будет устранена», - уточнили в ведомстве.

Напомним, в ближайшие полгода реорганизация ждет горбольницы №14 и №16 Челябинска. Ждут ли пациентов этих больниц такие же очереди, специалисты точно сказать не могут.

В Челябинске за последние шесть лет было реорганизовано 40 лечебных учреждений, на сегодня их осталось 28. Были объединены больницы в Металлургическом, Ленинском, Центральном, Калининском и Курчатовском районах.