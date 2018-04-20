В Челябинске к первой горбольнице присоединят еще две

В Челябинске продолжается реорганизация муниципальных медицинских организаций путем присоединения. Горбольницу №14 и взрослое население горбольницы №16 хотят присоединить к городской больнице №1. Управление здравоохранения администрации города вынесло этот вопрос на общественное обсуждение.

Публичные слушания по данному вопросу состоятся в ближайший вторник, 24 апреля, в 10 часов в администрации города по адресу Челябинск, площадь Революции, 2 (актовый зал на пятом этаже).

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь первой городской больницы Карина Денисова, ранее к горбольнице №1 была присоединена больница №15 На сегодня горбольница №1 обслуживает порядка 100 тысяч населения. После присоединения еще двух больниц число обслуживаемого населения вырастет на 32 тысячи человек.

Для жителей, прикрепленных к горбольницам №14 и №16 такое присоединение даст только плюсы, считают в первой городской больнице. Они смогут беспрепятственно пользоваться широкими диагностическими возможностями первой горбольницы, где работает большое, хорошо оснащенное отделение УЗИ, радиоизотопное отделение. Кроме того, они смогут также получить и консультации высококвалифицированных узких специалистов, дефицит которых ощущается в небольших медицинских учреждениях.